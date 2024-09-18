В Wildberries сообщили о начале стрельбы людьми Бакальчука
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что первыми стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Также в компании заявили, что информация Бакальчука о якобы готовящихся переговорах не является правдой, так как были атакованы сразу два адреса в Москве.
«Пострадали сотрудники полиции, сотрудники охраны бизнес-центра от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука. Доступа в офис у него нет, так как не является сотрудником, как владелец 1% имеет право только на запрос документов», – сообщили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал об одном погибшем в ходе стрельбы у здания офиса в Москве. По информации агентства, речь идет о сотруднике службы безопасности офиса «Романов двор». Также двое были ранены. По данным Mash, число пострадавших увеличилось до пяти человек. В отдел полиции доставлены 28 человек. Telegram-канал сообщает о возбуждении уголовного дела по трем статьям: об убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
Днем 18 сентября в офис Wildberries, который находится в БЦ «Романов двор», попытался незаконно проникнуть Владислав Бакальчук с вооруженной охраной, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Сейчас обстановка стабильная, компания продолжает работу. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата группой людей во главе с ее мужем Владиславом. В результате ранения получили три человека.
Сам Бакальчук заявил, что на него и его команду якобы пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». Бизнесмен подчеркнул, что с ним все в порядке.