В Wildberries сообщили о начале стрельбы людьми Бакальчука

Ранее ТАСС сообщал об одном погибшем в ходе стрельбы у здания офиса в Москве. По информации агентства, речь идет о сотруднике службы безопасности офиса «Романов двор». Также двое были ранены. По данным Mash, число пострадавших увеличилось до пяти человек. В отдел полиции доставлены 28 человек. Telegram-канал сообщает о возбуждении уголовного дела по трем статьям: об убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.