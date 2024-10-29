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Делимханов: депутаты Госдумы намерены добиться отмены запрета хиджабов в школах

Ведомости

Депутаты Госдумы от Чечни провели встречу с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, в ходе которой договорились совместными усилиями добиться отмены «провокационного приказа» о запрете ношения хиджабов в школах. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат нижней палаты парламента Адам Делимханов.

Владимирская область стала первой в России, где ввели запрет на ношение никабов и хиджабов в школах. Соответствующий приказ 25 октября выпустило местное министерство образования и молодежной политики. Ведомство пояснило решение тем, что Россия, согласно Конституции, является светским государством, поэтому одежда учащихся не должна содержать религиозных атрибутов. Делимханов раскритиковал документ.

«Запрет хиджаба во Владимирской области – это грубое нарушение Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях – абсолютная провокация», – написал депутат от Чечни.

Он пояснил, что никаб, который закрывает все лицо, действительно не одобряется, в то время как ношение хиджаба – «это религиозная обязанность мусульманки».

«Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!» – заявил Делимханов. Депутат выразил уверенность, что запрет на ношение хиджаба будет отменен.

Дискуссия вокруг использования никабов развернулась весной 2024 г. За запрет на ношение скрывающей лицо одежды, в том числе, выступал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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