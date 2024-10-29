Делимханов: депутаты Госдумы намерены добиться отмены запрета хиджабов в школах
Депутаты Госдумы от Чечни провели встречу с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, в ходе которой договорились совместными усилиями добиться отмены «провокационного приказа» о запрете ношения хиджабов в школах. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат нижней палаты парламента Адам Делимханов.
Владимирская область стала первой в России, где ввели запрет на ношение никабов и хиджабов в школах. Соответствующий приказ 25 октября выпустило местное министерство образования и молодежной политики. Ведомство пояснило решение тем, что Россия, согласно Конституции, является светским государством, поэтому одежда учащихся не должна содержать религиозных атрибутов. Делимханов раскритиковал документ.
«Запрет хиджаба во Владимирской области – это грубое нарушение Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях – абсолютная провокация», – написал депутат от Чечни.
Он пояснил, что никаб, который закрывает все лицо, действительно не одобряется, в то время как ношение хиджаба – «это религиозная обязанность мусульманки».
«Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!» – заявил Делимханов. Депутат выразил уверенность, что запрет на ношение хиджаба будет отменен.
Дискуссия вокруг использования никабов развернулась весной 2024 г. За запрет на ношение скрывающей лицо одежды, в том числе, выступал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.