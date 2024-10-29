Делимханов: депутаты Госдумы намерены добиться отмены запрета хиджабов в школах

«Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!» – заявил Делимханов. Депутат выразил уверенность, что запрет на ношение хиджаба будет отменен.