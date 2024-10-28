Владимирская область первой в РФ запретила носить никабы и хиджабы в школах

Правительство в сентябре в отзыве на законопроект отметило, что понятия «религиозная одежда» и «одежда с религиозными атрибутами или религиозной символикой» не определены в законодательстве, что может привести к неоднозначной правоприменительной практике. Кроме того, в законе об образовании в РФ уже зафиксировано, что государственные и муниципальные школы «устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями», которые утверждают региональные власти.