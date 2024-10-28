Владимирская область первой в РФ запретила носить никабы и хиджабы в школах

Владимирская область первой в РФ запретила носить никабы и хиджабы в школахРанее субъекты вводили только временные ограничения на использование религиозной одежды
В школах Владимирской области запретили носить одежду, демонстрирующую религиозную принадлежность учеников, в том числе хиджабы и никабы. Такой приказ выпустило местное министерство образования и молодежной политики. Документ был опубликован 25 октября. Приказ вносит поправки в постановление владимирского минобразования, утверждающее типовые требования к одежде обучающихся.
В министерстве напомнили, что Россия, согласно Конституции, является светским государством. «Церковь отделена от государства, в том числе от сферы светского образования. Одежда учащихся не должна содержать религиозных атрибутов», – говорится в сообщении владимирского министерства образования в VK. В нем отмечается, что принятое правовое регулирование «полностью соответствует закону о свободе совести и религиозных объединениях и закону об образовании».
По итогам Всероссийской переписи населения 2020 г. во Владимирской области проживало 1,4 млн человек. Из них 89,2% – русские, по 0,3% – украинцы, армяне и таджики, 0,26% – татары, 0,24% – узбеки, 0,16% – цыгане. По словам управляющего партнера адвокатского бюро Asterisk Владимира Хантимирова, теперь руководство владимирских школ может не допускать до занятий учеников в любой явно выраженной религиозной одежде.
В приказе речь идет о любой одежде, демонстрирующей религиозную принадлежность обучающегося, так что нормы не направлены на религиозную одежду последователей только одной определенной конфессии, говорит старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев.
При этом, исходя из текста приказа, запрет может коснуться и атрибутов, явно относящихся к одной из религий, в том числе никабов и православных крестов поверх одежды, сказал Хантимиров «Ведомостям».
Конституция РФ предусматривает право иметь религиозные убеждения и свободно исповедовать религию, напомнил он. В том случае, если будет установлено, что отсутствие хиджаба или никаба является нарушением норм ислама, данный нормативный акт может пройти проверку на соответствие Конституции, пояснил Хантимиров.
Государство, согласно закону о свободе совести и о религиозных объединениях, обеспечивает светский характер образования в том числе и в школах, сказал Григорьев. Следуя логике положений Конституции РФ и федерального законодательства, нельзя говорить, что принятый приказ противоречит Основному закону или федеральному законодательству РФ. Наоборот, приказ развивает и детализирует на уровне отдельного субъекта нормы о светском характере школьного образования, резюмировал он.
Хантимиров, в свою очередь, не исключил того, что владимирское министерство образования в дальнейшем даст разъяснения по применению обновленного регламента. Например, предложит тем учащимся, которые не готовы придерживаться этих правил, перейти на дистанционное обучение.
Дискуссия вокруг использования никабов развернулась весной 2024 г. За запрет на ношение скрывающей лицо одежды из-за «высокого уровня террористических угроз» выступал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Депутат внес 28 мая в нижнюю палату законопроект, который даст право субъектам России и школам вводить запрет на ношение скрывающей лицо одежды. В конце июня запрет на ношение никабов также поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
В то же время депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал в своем Telegram-канале законопроект от Даванкова, назвав хиджабы неотъемлемым атрибутом мусульманской религиозной одежды. «Никаб мы сами не одобряем, а что касается хиджаба – это религиозная обязанность мусульманки», – написал Делимханов. Даванков в ответ на критику Делимханова заявил, что законопроект направлен только на запрет никабов.
Правительство в сентябре в отзыве на законопроект отметило, что понятия «религиозная одежда» и «одежда с религиозными атрибутами или религиозной символикой» не определены в законодательстве, что может привести к неоднозначной правоприменительной практике. Кроме того, в законе об образовании в РФ уже зафиксировано, что государственные и муниципальные школы «устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями», которые утверждают региональные власти.
Введение похожего запрета на ношение никабов обсуждалось в Дагестане, но в итоге в республике приняли лишь временное ограничение на его использование.
«Ведомости» направили запрос представителю главы Духовного собрания мусульман России Альбиру Крганову с просьбой уточнить, как религиозная организация относится к запрету никабов и хиджабов в школах Владимирской области.