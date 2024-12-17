В Черном море еще один танкер подал сигнал бедствия

По данным издания, танкер подал сигнал из-за трещины на борту. На судне находится мазут, заявил собеседник издания. При этом в Морспасслужбе изданию ТАСС сообщили, что герметичность корпуса танкера, который подал сигнал, не нарушена и утечек в море нет.