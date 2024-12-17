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В Черном море еще один танкер подал сигнал бедствия

Ведомости

Третий танкер «Волгонефть-109» подал сигнал бедствия у порта «Кавказ» в Черном море. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным издания, танкер подал сигнал из-за трещины на борту. На судне находится мазут, заявил собеседник издания. При этом в Морспасслужбе изданию ТАСС сообщили, что герметичность корпуса танкера, который подал сигнал, не нарушена и утечек в море нет.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефти 212» эвакуировали 13 моряков, один погиб.

«Волгонефть 239» села на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. На борту находились 14 членов экипажа, все они благополучно эвакуированы на берег. Следственный комитет сообщал об обысках в компаниях, которые проводили техосмотр танкеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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