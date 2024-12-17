В Черном море еще один танкер подал сигнал бедствия
По данным издания, танкер подал сигнал из-за трещины на борту. На судне находится мазут, заявил собеседник издания. При этом в Морспасслужбе изданию ТАСС сообщили, что герметичность корпуса танкера, который подал сигнал, не нарушена и утечек в море нет.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефти 212» эвакуировали 13 моряков, один погиб.
«Волгонефть 239» села на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. На борту находились 14 членов экипажа, все они благополучно эвакуированы на берег. Следственный комитет сообщал об обысках в компаниях, которые проводили техосмотр танкеров.