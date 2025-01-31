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Суд заочно арестовал главу Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова

Ведомости

Мещанский райсуд Москвы заключил под стражу председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть» и главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Абдурахманова обвиняют в трех преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Абдурахманов арестован заочно на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента его передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России или с момента его фактического задержания на территории РФ.

Абдурахманов стал главой ФФКМ в 2022 г., сменив на этом посту Ирину Рабер. Имеет звание заслуженного строителя РФ за вклад в строительство, удостоен ряда государственных и ведомственных наград.

20 января «РИА Новости» писали, что он покинул страну несколько месяцев назад «по юридическим причинам», подробности не раскрываются. По данным агентства, федерация прикладывает усилия для организации работы в штатном режиме, но руководство Москомспорта уже осведомлено об отъезде Абдурахманова. По словам источников, скорее всего, у организации будет новый президент. По регламенту, избрать нового руководителя смогут не раньше, чем в мае 2025 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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