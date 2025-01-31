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Reuters: в США ограничили полеты вертолетов у аэропорта имени Рейгана

Ведомости

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США на неопределенный срок ограничило полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана после крушения пассажирского самолета, столкнувшегося с вертолетом в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудник ФАУ пояснил агентству, что большей части вертолетов запрещается совершать полеты по некоторым участкам двух маршрутов вблизи аэропорта. При этом запрет не затронет вертолеты полиции и медицинских служб. Управление приняло соответствующие меры, чтобы устранить угрозу нового столкновения, пока ведется работа над извлечением обломков самолета из реки Потомак.

Самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700, следовавший из Уичито (штат Канзас), столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk в аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). В результате столкновения они упали в реку Потомак.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов и советская фигуристка Инна Волянская. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел российских граждан, погибших в результате авиакатастрофы.

The Times со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщала, что чиновники собираются опубликовать предварительный отчет об аварии в течение 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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