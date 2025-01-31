Reuters: в США ограничили полеты вертолетов у аэропорта имени Рейгана
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США на неопределенный срок ограничило полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана после крушения пассажирского самолета, столкнувшегося с вертолетом в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.
Сотрудник ФАУ пояснил агентству, что большей части вертолетов запрещается совершать полеты по некоторым участкам двух маршрутов вблизи аэропорта. При этом запрет не затронет вертолеты полиции и медицинских служб. Управление приняло соответствующие меры, чтобы устранить угрозу нового столкновения, пока ведется работа над извлечением обломков самолета из реки Потомак.
Самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700, следовавший из Уичито (штат Канзас), столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk в аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). В результате столкновения они упали в реку Потомак.
На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов и советская фигуристка Инна Волянская. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел российских граждан, погибших в результате авиакатастрофы.
The Times со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщала, что чиновники собираются опубликовать предварительный отчет об аварии в течение 30 дней.