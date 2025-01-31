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Матери-героини будут получать ежемесячное пособие размером 72 400 рублей

Ведомости

Министерство труда РФ подготовило законопроект, который может ввести ежемесячное пособие матерям-героиням в размере 72 400 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что аналогичные выплаты будут получать герои труда.

В законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов, также отмечается, что женщинам будут предоставлены льготы ‎по медицинскому, коммунально-бытовому обслуживанию, в частности: бесплатное зубопротезирование, освобождение от оплаты жилья ‎и коммунальных услуг, улучшение жилищных условий с предоставлением дополнительной жилой площади до 15 кв.м., предоставление в собственность бесплатно земельного участка и ряд других льгот.

Срок вступления в силу законопроекта предлагается установить 1 января 2025 г.

Поясняется, что звание «Мать-героиня» присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей. Сейчас выплаты «матерям-героиням» составляют 31 900 руб., они ежегодно индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии. Звание «Мать-героиня» вновь появилось в 2022 г. по поручению президента. С вручением ордена матери получают единовременную выплату в 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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