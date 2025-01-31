Матери-героини будут получать ежемесячное пособие размером 72 400 рублей
Министерство труда РФ подготовило законопроект, который может ввести ежемесячное пособие матерям-героиням в размере 72 400 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что аналогичные выплаты будут получать герои труда.
В законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов, также отмечается, что женщинам будут предоставлены льготы по медицинскому, коммунально-бытовому обслуживанию, в частности: бесплатное зубопротезирование, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, улучшение жилищных условий с предоставлением дополнительной жилой площади до 15 кв.м., предоставление в собственность бесплатно земельного участка и ряд других льгот.
Срок вступления в силу законопроекта предлагается установить 1 января 2025 г.
Поясняется, что звание «Мать-героиня» присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей. Сейчас выплаты «матерям-героиням» составляют 31 900 руб., они ежегодно индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии. Звание «Мать-героиня» вновь появилось в 2022 г. по поручению президента. С вручением ордена матери получают единовременную выплату в 1 млн руб.