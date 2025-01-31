Матери-героини будут получать ежемесячное пособие размером 72 400 рублей

В законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов, также отмечается, что женщинам будут предоставлены льготы ‎по медицинскому, коммунально-бытовому обслуживанию, в частности: бесплатное зубопротезирование, освобождение от оплаты жилья ‎и коммунальных услуг, улучшение жилищных условий с предоставлением дополнительной жилой площади до 15 кв.м., предоставление в собственность бесплатно земельного участка и ряд других льгот.