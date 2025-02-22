Комик Руслан Белый обжаловал в суде отказ снять с него статус иноагента

Руслан Белый был внесен Минюстом в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В октябре он подал иск к министерству с требованием снять с него этот статус, но Замоскворецкий районный суд Москвы в удовлетворении заявления отказал. В решении было указано, что Белый получал денежные средства от неустановленных иностранных лиц. Кроме того, он распространял публикации с критикой спецоперации, выпустил антивоенный стендап и давал интервью изданию «Медуза» (организация признана нежелательной на территории РФ и признана иноагентом) . Из этого суд сделал вывод, что Белый находится под иностранным влиянием.