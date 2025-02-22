Комик Руслан Белый обжаловал в суде отказ снять с него статус иноагента
Комик и экс-участник Comedy Club Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него статус иноагента, говорится в картотеке суда.
«Административный истец – Белый Р. В. Передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», – следует из материалов суда.
Жалоба поступила в суд 13 февраля, судебное заседание назначено на 27 февраля.
Руслан Белый был внесен Минюстом в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В октябре он подал иск к министерству с требованием снять с него этот статус, но Замоскворецкий районный суд Москвы в удовлетворении заявления отказал. В решении было указано, что Белый получал денежные средства от неустановленных иностранных лиц. Кроме того, он распространял публикации с критикой спецоперации, выпустил антивоенный стендап и давал интервью изданию «Медуза»