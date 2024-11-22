Руслан Белый и Анатолий Белый не смогли добиться пересмотра статуса иноагента

Анатолиий Белый был признан иноагентом 15 декабря 2023 г. По данным Минюста, актер «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также выступал против спецоперации России на Украине. По оценкам ведомства, он также распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» России решениях, выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.