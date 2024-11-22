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Руслан Белый и Анатолий Белый не смогли добиться пересмотра статуса иноагента

Ведомости

Московский городской суд признал законным отказ в исключении комика Руслана Белого (считается в России иноагентом) из реестра иностранных агентов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.

Собеседник агентства заявил, что суд отказал в жалобе.

По данным источника «РИА Новости», Мосгорсуд также утвердил отказ актеру Анатолию Белому (настоящая фамилия – Вайсман, считается в России иноагентом) в снятии с него аналогичного статуса.

Анатолиий Белый был признан иноагентом 15 декабря 2023 г. По данным Минюста, актер «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также выступал против спецоперации России на Украине. По оценкам ведомства, он также распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» России решениях, выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.

Руслан Белый был внесен Минюстом в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В октябре он подал иск к министерству с требованием снять с него этот статус. Однако в ноябре Замоскворецкий районный суд Москвы в удовлетворении заявления отказал. В решении поясняется, что комик соответствует критериям, по которым был установлен оспариваемый статус иноагента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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