Руслан Белый и Анатолий Белый не смогли добиться пересмотра статуса иноагента
Московский городской суд признал законным отказ в исключении комика Руслана Белого
Собеседник агентства заявил, что суд отказал в жалобе.
По данным источника «РИА Новости», Мосгорсуд также утвердил отказ актеру Анатолию Белому (настоящая фамилия – Вайсман, считается в России иноагентом) в снятии с него аналогичного статуса.
Анатолиий Белый был признан иноагентом 15 декабря 2023 г. По данным Минюста, актер «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также выступал против спецоперации России на Украине. По оценкам ведомства, он также распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» России решениях, выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.
Руслан Белый был внесен Минюстом в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В октябре он подал иск к министерству с требованием снять с него этот статус. Однако в ноябре Замоскворецкий районный суд Москвы в удовлетворении заявления отказал. В решении поясняется, что комик соответствует критериям, по которым был установлен оспариваемый статус иноагента.