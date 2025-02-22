Швыдкой исключил амнистию для уехавших артистов с антироссийской позицией

Решение некоторых российских артистов уехать из страны – это «не очень прилично», культурная среда в тяжелые сложные времена должна «развлекать, отвлекать и утешать», говорил в августе 2024 г. актер Иван Охлобыстин. Артисты, по его мнению, выполняют «почти пастырскую миссию» и на фоне ситуации в стране они не имеют права «уходить с боевого поста». При этом Охлобыстин назвал решение людей о переезде в другую страну частным выбором. Релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших вооруженные силы Украины, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.