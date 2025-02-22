Швыдкой исключил амнистию для уехавших артистов с антироссийской позицией
Уехавшим российским артистам, которые критиковали действия РФ, будут не рады в стране после их возвращения, коллективной амнистии для таких людей не может быть, заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», – сказал он.
Швыдкой при этом подчеркнул, что среди покинувших РФ были люди, которые приняли такое решение «по причинам внутренней растерянности или по бытовым», но они не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями. В подобных ситуациях будет применяться «совершенно иной подход», добавил он.
Решение некоторых российских артистов уехать из страны – это «не очень прилично», культурная среда в тяжелые сложные времена должна «развлекать, отвлекать и утешать», говорил в августе 2024 г. актер Иван Охлобыстин. Артисты, по его мнению, выполняют «почти пастырскую миссию» и на фоне ситуации в стране они не имеют права «уходить с боевого поста». При этом Охлобыстин назвал решение людей о переезде в другую страну частным выбором. Релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших вооруженные силы Украины, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.