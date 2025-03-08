Активист забрался на здание Вестминстерского дворца с флагом Палестины
Пропалестинский активист забрался на здание Вестминстерского дворца в Лондоне, передает The Guardian.
С собой у мужчины флаг Палестины и платок куфия. Возле дворца – минимум девять машин экстренных служб. Они стоят вдоль Бридж-стрит в центре Лондона. Полиция сообщила изданию, что мужчина поднялся на одно из зданий утром 8 марта.
«Офицеры находятся на месте происшествия и работают над тем, чтобы довести инцидент до безопасного завершения. Им помогают лондонская пожарная бригада и лондонская служба скорой помощи», – сказал представитель полиции.
Телеканал Sky News сообщает, что протестующий делится в Instagram
Одновременно с этим другие палестинские активисты нанесли надписи «Газа не продается» на поле для гольфа президента США Дональда Трампа Тернберри в Шотландии. Активисты заявили, что «в то время, как Трамп пытается обращаться с Газой как со своей собственностью, он должен знать, что его собственная собственность находится в пределах досягаемости».
В июле 2024 г. активисты движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне. Тогда в отеле остановилась часть израильской делегации, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 22 июля того же года Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы выступить в конгрессе США. На фоне этого по всей стране прошли протесты против боевых действий в секторе Газа.