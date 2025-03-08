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Активист забрался на здание Вестминстерского дворца с флагом Палестины

Ведомости

Пропалестинский активист забрался на здание Вестминстерского дворца в Лондоне, передает The Guardian.

С собой у мужчины флаг Палестины и платок куфия. Возле дворца – минимум девять машин экстренных служб. Они стоят вдоль Бридж-стрит в центре Лондона. Полиция сообщила изданию, что мужчина поднялся на одно из зданий утром 8 марта.

«Офицеры находятся на месте происшествия и работают над тем, чтобы довести инцидент до безопасного завершения. Им помогают лондонская пожарная бригада и лондонская служба скорой помощи», – сказал представитель полиции.

Телеканал Sky News сообщает, что протестующий делится в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) видеороликами со своей точки обзора башни, в то время как женщина в штатском разговаривает с ним из подъемника. На кадрах видно, что вокруг ног протестующего – большое красное пятно, похожее на кровь.

Одновременно с этим другие палестинские активисты нанесли надписи «Газа не продается» на поле для гольфа президента США Дональда Трампа Тернберри в Шотландии. Активисты заявили, что «в то время, как Трамп пытается обращаться с Газой как со своей собственностью, он должен знать, что его собственная собственность находится в пределах досягаемости».

В июле 2024 г. активисты движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне. Тогда в отеле остановилась часть израильской делегации, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 22 июля того же года Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы выступить в конгрессе США. На фоне этого по всей стране прошли протесты против боевых действий в секторе Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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