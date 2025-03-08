Активист забрался на здание Вестминстерского дворца с флагом Палестины

Одновременно с этим другие палестинские активисты нанесли надписи «Газа не продается» на поле для гольфа президента США Дональда Трампа Тернберри в Шотландии. Активисты заявили, что «в то время, как Трамп пытается обращаться с Газой как со своей собственностью, он должен знать, что его собственная собственность находится в пределах досягаемости».