Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Белграде 31 000 человек вышли на улицу перед митингом 15 марта

Ведомости

По оценкам МВД Сербии, в Белграде на незарегистрированном студенческом митинге собралось около 31 000 человек, пишет Kurir.

«Никаких серьезных инцидентов или нарушений общественного порядка не было, и МВД обращается ко всем участникам с просьбой, чтобы завтрашний [15 марта] митинг прошел мирно и без инцидентов», – говорится в заявлении полиции. 

Протестующие перевернули трактор на бок на улице Князя Милоша, сообщают сербские СМИ. Два человека были арестованы за нарушение общественного порядка, в то время как большое количество тракторов в районе Пионерского парка получили повреждения, сообщили в МВД.

На 15 марта в Сербии запланирована крупнейшая протестная акция. Президент страны Александр Вучич заявил о риске госпереворота. По его словам, оппозиция попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства.

Вучич подчеркнул, что митинг 15 марта является незаконным и не зарегистрированным. Власти примут все меры для предотвращения беспорядков, при этом любой, кто подумает напасть на демонстрантов, будет немедленно арестован, заявил он. 

«Об этом митинге не сообщалось в компетентные государственные органы. Такого нет нигде в мире, кроме как у нас. Но мы очень демократическая страна, и вместо дубинок, которые применялись бы в Германии, Франции и других странах Западной Европы, мы будем всячески помогать в обеспечении безопасности митинга», – сказал Вучич.

27 февраля заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что в Сербии происходит попытка государственного переворота. Он подчеркнул, что большая часть народа Сербии поддерживает действующее правительство.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных