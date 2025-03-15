В Белграде 31 000 человек вышли на улицу перед митингом 15 марта
По оценкам МВД Сербии, в Белграде на незарегистрированном студенческом митинге собралось около 31 000 человек, пишет Kurir.
«Никаких серьезных инцидентов или нарушений общественного порядка не было, и МВД обращается ко всем участникам с просьбой, чтобы завтрашний [15 марта] митинг прошел мирно и без инцидентов», – говорится в заявлении полиции.
Протестующие перевернули трактор на бок на улице Князя Милоша, сообщают сербские СМИ. Два человека были арестованы за нарушение общественного порядка, в то время как большое количество тракторов в районе Пионерского парка получили повреждения, сообщили в МВД.
На 15 марта в Сербии запланирована крупнейшая протестная акция. Президент страны Александр Вучич заявил о риске госпереворота. По его словам, оппозиция попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства.
Вучич подчеркнул, что митинг 15 марта является незаконным и не зарегистрированным. Власти примут все меры для предотвращения беспорядков, при этом любой, кто подумает напасть на демонстрантов, будет немедленно арестован, заявил он.
«Об этом митинге не сообщалось в компетентные государственные органы. Такого нет нигде в мире, кроме как у нас. Но мы очень демократическая страна, и вместо дубинок, которые применялись бы в Германии, Франции и других странах Западной Европы, мы будем всячески помогать в обеспечении безопасности митинга», – сказал Вучич.
27 февраля заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что в Сербии происходит попытка государственного переворота. Он подчеркнул, что большая часть народа Сербии поддерживает действующее правительство.