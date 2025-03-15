В Белграде 31 000 человек вышли на улицу перед митингом 15 марта

«Об этом митинге не сообщалось в компетентные государственные органы. Такого нет нигде в мире, кроме как у нас. Но мы очень демократическая страна, и вместо дубинок, которые применялись бы в Германии, Франции и других странах Западной Европы, мы будем всячески помогать в обеспечении безопасности митинга», – сказал Вучич.