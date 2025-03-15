Автомобилист наехал на людей на митинге в Белграде
Полиция Белграда арестовала водителя, который сбил на BMW трех человек, при задержании он оказывал сопротивление, передает N1 со ссылкой на министерство внутренних дел республики.
В социальных сетях ранее появилось видео аварии в районе Белграда Жарково, отмечает N1. Водитель BMW наехал на женщину, при этом он не остановился после ДТП и скрылся с места происшествия. Скорая помощь доставила пострадавших в центр неотложной помощи. По данным полиции, автомобилиста арестовали, он оказывал активное сопротивление.
Президент страны Александр Вучич говорил, что запланированный на 15 марта митинг является незаконным. Глава государства заявил также о риске госпереворота. По его словам, оппозиция попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства.
Протестующие во время митинга перевернули трактор на бок на улице Князя Милоша, сообщали сербские СМИ. Два человека были арестованы за нарушение общественного порядка, в то время как большое количество тракторов в районе Пионерского парка получили повреждения, сообщили в МВД.