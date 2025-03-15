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Автомобилист наехал на людей на митинге в Белграде

Ведомости

Полиция Белграда арестовала водителя, который сбил на BMW трех человек, при задержании он оказывал сопротивление, передает N1 со ссылкой на министерство внутренних дел республики. 

15 марта в Белграде проходит незарегистрированный студенческий митинг. На мероприятии, как сообщалось, собралось около 31 000 человек. Газета Blic пишет, что автомобилист наехал на толпу во время акции протеста.

В социальных сетях ранее появилось видео аварии в районе Белграда Жарково, отмечает N1. Водитель BMW наехал на женщину, при этом он не остановился после ДТП и скрылся с места происшествия. Скорая помощь доставила пострадавших в центр неотложной помощи. По данным полиции, автомобилиста арестовали, он оказывал активное сопротивление.

Президент страны Александр Вучич говорил, что запланированный на 15 марта митинг является незаконным. Глава государства заявил также о риске госпереворота. По его словам, оппозиция попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства.

Протестующие во время митинга перевернули трактор на бок на улице Князя Милоша, сообщали сербские СМИ. Два человека были арестованы за нарушение общественного порядка, в то время как большое количество тракторов в районе Пионерского парка получили повреждения, сообщили в МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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