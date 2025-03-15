Автомобилист наехал на людей на митинге в Белграде

В социальных сетях ранее появилось видео аварии в районе Белграда Жарково, отмечает N1. Водитель BMW наехал на женщину, при этом он не остановился после ДТП и скрылся с места происшествия. Скорая помощь доставила пострадавших в центр неотложной помощи. По данным полиции, автомобилиста арестовали, он оказывал активное сопротивление.