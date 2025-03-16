В отношении блогера Маркаряна начата проверка из-за «призывов к терроризму»
В отношении блогера и коуча Арсена Маркаряна проводится доследственная проверка, в своих видеороликах он призывал к терроризму, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", – сообщили агентству.
В конце января прокуратура Москва потребовала возбудить уголовное дело против Маркаряна. Надзорное ведомство сообщало, что блогер в видеоролике на канале видеохостинга сформировал «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов». Эти призывы Маркарян, как отмечалось, также процитировал во время участия в прямом эфире другого канала.
Прокуратура направила в следственный орган материалы для возбуждения дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).