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В отношении блогера Маркаряна начата проверка из-за «призывов к терроризму»

Ведомости

В отношении блогера и коуча Арсена Маркаряна проводится доследственная проверка, в своих видеороликах он призывал к терроризму, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", – сообщили агентству.

В конце января прокуратура Москва потребовала возбудить уголовное дело против Маркаряна. Надзорное ведомство сообщало, что блогер в видеоролике на канале видеохостинга сформировал «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов». Эти призывы Маркарян, как отмечалось, также процитировал во время участия в прямом эфире другого канала.

Прокуратура направила в следственный орган материалы для возбуждения дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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