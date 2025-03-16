Среди погибших при пожаре в Северной Македонии нет россиян

Среди погибших при пожаре в Северной Македонии нет россиянЧисло жертв увеличилось до 59
Граждан России нет среди погибших и пострадавших при пожаре, который произошел в ночном клубе в Северной Македонии во время концерта в ночь на 16 марта, сообщили в посольстве России в стране.
«По информации, полученной из МВД Северной Македонии, погибших и пострадавших из числа российских граждан на данный момент нет», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Пожар произошел на концерте македонской группы DNK в городе Кочани в ночь на 16 марта. Возгорание началось в результате использования пиротехнических средств. На концерте присутствовали около 1500 человек. По последним данным, число жертв увеличилось с 51 до 59, передает агентство MIA со ссылкой на МВД.
Глава больницы в Кочани Кристина Серафимова сообщила на пресс-конференции, что жертвы пожара в ночном клубе в Кочани приехали из городов Скопье, Штип, Пробиштип, Кочани и близлежащих муниципалитетов. Возраст жертв составляет от 14 до 25 лет.
Министр здравоохранения Северной Македонии Арбен Таравари заявил, что 20 пациентов, получивших самые серьезные травмы в результате смертоносного пожара в ночном клубе в Кочани, будут проходить лечение за рубежом.