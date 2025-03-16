Среди погибших при пожаре в Северной Македонии нет россиян

Пожар произошел на концерте македонской группы DNK в городе Кочани в ночь на 16 марта. Возгорание началось в результате использования пиротехнических средств. На концерте присутствовали около 1500 человек. По последним данным, число жертв увеличилось с 51 до 59, передает агентство MIA со ссылкой на МВД.