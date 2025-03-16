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Среди погибших при пожаре в Северной Македонии нет россиян

Число жертв увеличилось до 59
Ведомости

Граждан России нет среди погибших и пострадавших при пожаре, который произошел в ночном клубе в Северной Македонии во время концерта в ночь на 16 марта, сообщили в посольстве России в стране.

«По информации, полученной из МВД Северной Македонии, погибших и пострадавших из числа российских граждан на данный момент нет», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Пожар произошел на концерте македонской группы DNK в городе Кочани в ночь на 16 марта. Возгорание началось в результате использования пиротехнических средств. На концерте присутствовали около 1500 человек. По последним данным, число жертв увеличилось с 51 до 59, передает агентство MIA со ссылкой на МВД.

Глава больницы в Кочани Кристина Серафимова сообщила на пресс-конференции, что жертвы пожара в ночном клубе в Кочани приехали из городов Скопье, Штип, Пробиштип, Кочани и близлежащих муниципалитетов. Возраст жертв составляет от 14 до 25 лет.

Министр здравоохранения Северной Македонии Арбен Таравари заявил, что 20 пациентов, получивших самые серьезные травмы в результате смертоносного пожара в ночном клубе в Кочани, будут проходить лечение за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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