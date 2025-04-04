Россельхознадзор: 25% проверенного сливочного масла оказалось некачественным

В 2024 г. доля такой молочной продукции выросла с 12,04 до 13,9% относительно предыдущего года. Значительная часть нарушений фиксировалась у российских производителей: отличие действительного состава от заявленного было выявлено в 15,37% из 8648 образцов. В Минэкономразвития рекомендовали не делать выводов об общем состоянии рынка на основе этих данных. Они свидетельствуют лишь о проценте нарушений, обнаруженных по итогам исследований Россельхознадзора части рынка молочной продукции.