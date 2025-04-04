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Россельхознадзор: 25% проверенного сливочного масла оказалось некачественным

Ведомости

По результатам лабораторных исследований Россельхознадзора в 2024 г. 24,82% проб сливочного масла показали фальсификат, пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Исследования выявили, что 13,09% проб молока и молочной продукции не соответствуют заявленному производителями составу. В общей сложности было отобрано 10 199 образцов продукции. После масла по высокому уровню фальсификата идут сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

В 2024 г. доля такой молочной продукции выросла с 12,04 до 13,9% относительно предыдущего года. Значительная часть нарушений фиксировалась у российских производителей: отличие действительного состава от заявленного было выявлено в 15,37% из 8648 образцов. В Минэкономразвития рекомендовали не делать выводов об общем состоянии рынка на основе этих данных. Они свидетельствуют лишь о проценте нарушений, обнаруженных по итогам исследований Россельхознадзора части рынка молочной продукции.

19 марта Россельхознадзор назвал магазины торговой сети «Светофор» площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. В ведомстве поясняли, что в феврале и марте 2025 г. в магазинах сети в нескольких регионах станы были выявлены поддельные продукты, серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости. В частности, в сливочном масле и сырах ряда производителей нашли растительные жиры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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