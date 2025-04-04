Россельхознадзор: 25% проверенного сливочного масла оказалось некачественным
По результатам лабораторных исследований Россельхознадзора в 2024 г. 24,82% проб сливочного масла показали фальсификат, пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства.
Исследования выявили, что 13,09% проб молока и молочной продукции не соответствуют заявленному производителями составу. В общей сложности было отобрано 10 199 образцов продукции. После масла по высокому уровню фальсификата идут сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).
В 2024 г. доля такой молочной продукции выросла с 12,04 до 13,9% относительно предыдущего года. Значительная часть нарушений фиксировалась у российских производителей: отличие действительного состава от заявленного было выявлено в 15,37% из 8648 образцов. В Минэкономразвития рекомендовали не делать выводов об общем состоянии рынка на основе этих данных. Они свидетельствуют лишь о проценте нарушений, обнаруженных по итогам исследований Россельхознадзора части рынка молочной продукции.
19 марта Россельхознадзор назвал магазины торговой сети «Светофор» площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. В ведомстве поясняли, что в феврале и марте 2025 г. в магазинах сети в нескольких регионах станы были выявлены поддельные продукты, серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости. В частности, в сливочном масле и сырах ряда производителей нашли растительные жиры.