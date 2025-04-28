Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге

С 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщало Минобороны. Наиболее массированная атака была отражена в Брянской области – там российские военные сбили 102 беспилотника. Девять БПЛА были уничтожены над Крымом, два – над Курской областью. По одному беспилотнику было нейтрализовано над Белгородской областью и акваторией Черного моря.