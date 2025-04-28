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Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера введена в 07:25 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все для обеспечения безопасности полетов, это является приоритетом.

В 09:30 ограничения были сняты, сообщил Кореняко позже. В период действия меры на запасные аэродромы «ушли» 17 самолетов, совершавших рейсы в «Пулково».

С 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщало Минобороны. Наиболее массированная атака была отражена в Брянской области – там российские военные сбили 102 беспилотника. Девять БПЛА были уничтожены над Крымом, два – над Курской областью. По одному беспилотнику было нейтрализовано над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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