Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера введена в 07:25 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все для обеспечения безопасности полетов, это является приоритетом.
В 09:30 ограничения были сняты, сообщил Кореняко позже. В период действия меры на запасные аэродромы «ушли» 17 самолетов, совершавших рейсы в «Пулково».
С 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщало Минобороны. Наиболее массированная атака была отражена в Брянской области – там российские военные сбили 102 беспилотника. Девять БПЛА были уничтожены над Крымом, два – над Курской областью. По одному беспилотнику было нейтрализовано над Белгородской областью и акваторией Черного моря.