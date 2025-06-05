Адреса бомбоубежищ появятся на «Госуслугах»
Жители России смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища через портал «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов «Парламентской газете».
По его словам, в личном кабинете на портале появится специальная вкладка, где можно будет увидеть закрепленное за пользователем убежище и маршрут следования при чрезвычайной ситуации. Аналогичную информацию планируют предоставлять и о пунктах эвакуации.
Как отметил представитель МЧС, система уже была протестирована в Белгородской и Курской областях. Ее запуск ожидается до конца 2025 г.
Летом 2024 г. администрация Ростова опубликовала интерактивная карту бомбоубежищ и заглубленных помещений. В ней указывается адрес каждого объекта, ориентир (к примеру, название гостиницы или предприятия, где находится убежище), а также его вместимость.