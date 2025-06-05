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Адреса бомбоубежищ появятся на «Госуслугах»

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Жители России смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища через портал «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов «Парламентской газете».

По его словам, в личном кабинете на портале появится специальная вкладка, где можно будет увидеть закрепленное за пользователем убежище и маршрут следования при чрезвычайной ситуации. Аналогичную информацию планируют предоставлять и о пунктах эвакуации.

Как отметил представитель МЧС, система уже была протестирована в Белгородской и Курской областях. Ее запуск ожидается до конца 2025 г.

Летом 2024 г. администрация Ростова опубликовала интерактивная карту бомбоубежищ и заглубленных помещений. В ней указывается адрес каждого объекта, ориентир (к примеру, название гостиницы или предприятия, где находится убежище), а также его вместимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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