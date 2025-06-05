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В редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге идут обыски

Мероприятия могут быть связаны с «Альянсом врачей» и работой с источниками, пишут СМИ
Ведомости

Силовики проводят обыски в екатеринбургской редакции Ura.ru. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

ТАСС пишет, что правоохранители задержали в Екатеринбурге двух сотрудников издания Ura.ru, – в том числе, редактора екатеринбургской редакции издания Дениса Аллаярова.

По сообщению «РИА Новости», обыски могут быть связаны с финансированием в 2020 г. издания организацией «Альянс врачей» (считается в России иноагентом).

Портал 66.ru со ссылкой на источники уточняет, что в 2020 г. исполнительный директор Ura.ru Михаил Вьюгин мог выступать организатором поездки в Екатеринбург журналиста американского издания The Washington Times Марка Беннетса в интересах председателя НКО «Альянс врачей».

Вместе с тем, ситуация с «Альянсом врачей» может быть лишь одним эпизодом из списка вопросов силовиков. «Предположительно, силовиков может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД», – пишет портал. Telegram-канал Baza также сообщает, что причиной обысков в редакции, предварительно, стала работа журналистов издания с источниками. В ходе обысков силовики изымают технику и документы.

Официальных сообщений от силовых структур по поводу следственных действий не поступало, само издание также не сообщало об обысках.

Прошлые обыски в редакции Ura.ru проходили в мае 2017 г. Тогда издание связало следственные действия с уголовным делом против корреспондента Юлии Литвиненко. Издание сообщало, что силовики изъяли жесткий диск с компьютера Литвиненко и изучили ее записи, также они намерены изъять компьютер шеф-редактора издания Ивана Некрасова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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