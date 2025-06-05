В редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге идут обыски

В редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге идут обыскиМероприятия могут быть связаны с «Альянсом врачей» и работой с источниками, пишут СМИ
Силовики проводят обыски в екатеринбургской редакции Ura.ru. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
ТАСС пишет, что правоохранители задержали в Екатеринбурге двух сотрудников издания Ura.ru, – в том числе, редактора екатеринбургской редакции издания Дениса Аллаярова.
По сообщению «РИА Новости», обыски могут быть связаны с финансированием в 2020 г. издания организацией «Альянс врачей»
Портал 66.ru со ссылкой на источники уточняет, что в 2020 г. исполнительный директор Ura.ru Михаил Вьюгин мог выступать организатором поездки в Екатеринбург журналиста американского издания The Washington Times Марка Беннетса в интересах председателя НКО «Альянс врачей».
Вместе с тем, ситуация с «Альянсом врачей» может быть лишь одним эпизодом из списка вопросов силовиков. «Предположительно, силовиков может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД», – пишет портал. Telegram-канал Baza также сообщает, что причиной обысков в редакции, предварительно, стала работа журналистов издания с источниками. В ходе обысков силовики изымают технику и документы.
Официальных сообщений от силовых структур по поводу следственных действий не поступало, само издание также не сообщало об обысках.
Прошлые обыски в редакции Ura.ru проходили в мае 2017 г. Тогда издание связало следственные действия с уголовным делом против корреспондента Юлии Литвиненко. Издание сообщало, что силовики изъяли жесткий диск с компьютера Литвиненко и изучили ее записи, также они намерены изъять компьютер шеф-редактора издания Ивана Некрасова.