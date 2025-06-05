В редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге идут обыски

Вместе с тем, ситуация с «Альянсом врачей» может быть лишь одним эпизодом из списка вопросов силовиков. «Предположительно, силовиков может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД», – пишет портал. Telegram-канал Baza также сообщает, что причиной обысков в редакции, предварительно, стала работа журналистов издания с источниками. В ходе обысков силовики изымают технику и документы.