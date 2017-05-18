URA.RU сообщило об обысках в редакции

В редакцию интернет-издания URA.RU пришли с обыском сотрудники ОБЭПа. Издание связывает следственные действия с уголовным делом против корреспондента Юлии Литвиненко, которое было возбуждено по требованию бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова. Он подал в суд в связи с публикацией издания, в которой Литвиненко утверждала, что Скуратов может быть связан с рейдерами.

Силовики изъяли жесткий диск с компьютера Литвиненко и изучили ее записи, также они намерены изъять компьютер шеф-редактора издания Ивана Некрасова, сообщает URA.RU.

URA.RU ранее принадлежало шеф-редактору Аксане Пановой. В конце 2011 г. она продала контрольный пакет Ura.ru австрийской компании BF TEN Holding GmbH. В сентябре 2012 г. совладельцы потребовали изменить редакционную политику. В конце октября Панова объявила об уходе вместе со своей командой из информагентства и о запуске интернет-проекта Znak.com. Впоследствии новое руководство URA.RU судилось с ней, обвиняя ее в ущербе, причиненном изданию ее действиями.