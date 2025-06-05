Путин призвал использовать кириллицу вместо «каши из латиницы»
Президент России Владимир Путин призвал использовать в общественном пространстве кириллицу вместо «каши из латиницы» и избавиться от вульгарных заимствований из иностранных языков. Об этом он заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Путин назвал подобные заимствования «механическими» и подчеркнул, что они засоряют и «коверкают» русский язык вместо того, чтобы его обогащать. Особенно это касается терминов, для которых в русском языке есть аналоги.
«Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов», – указал президент. Он также напомнил, что русские писатели-классики в ХIХ в. относились с иронией к подражательству иностранным языкам.
По словам Путина, основные задачи государственной языковой политики сейчас – повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на ее основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий.
На заседании президент предложил отмечать День языков народов России 8 сентября – в день рождения писателя Расула Гамзатова. Как уточнил глава государства, автор легендарных «Журавлей» считал родными и аварский, и русский языки. На первом он творил, а второй сделал его произведения известными по всему миру.