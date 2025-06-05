Путин призвал использовать кириллицу вместо «каши из латиницы»

«Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов», – указал президент. Он также напомнил, что русские писатели-классики в ХIХ в. относились с иронией к подражательству иностранным языкам.