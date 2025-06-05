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Путин призвал использовать кириллицу вместо «каши из латиницы»

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал использовать в общественном пространстве кириллицу вместо «каши из латиницы» и избавиться от вульгарных заимствований из иностранных языков. Об этом он заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

Путин назвал подобные заимствования «механическими» и подчеркнул, что они засоряют и «коверкают» русский язык вместо того, чтобы его обогащать. Особенно это касается терминов, для которых в русском языке есть аналоги.

«Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов», – указал президент. Он также напомнил, что русские писатели-классики в ХIХ в. относились с иронией к подражательству иностранным языкам.

По словам Путина, основные задачи государственной языковой политики сейчас – повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на ее основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий.

На заседании президент предложил отмечать День языков народов России 8 сентября – в день рождения писателя Расула Гамзатова. Как уточнил глава государства, автор легендарных «Журавлей» считал родными и аварский, и русский языки. На первом он творил, а второй сделал его произведения известными по всему миру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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