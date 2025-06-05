В США в районе военной базы «Неллис» произошло несколько землетрясений
В нескольких милях от военной базы «Неллис» (США, штат Невада), которая использовалась в рамках программы ядерных испытаний, зафиксировано три небольших землетрясения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на геологическую службу страны (USGS).
USGS зафиксировала подземный толчок магнитудой 3,3 в 9:52 утра по восточному времени (16:52 мск) примерно в 14 милях (примерно 22,5 км) к северо-востоку от базы. За ним последовали два более мелких толчка.
База «Неллис» была построена в начале 1940-х г. Во время Второй мировой войны ее использовали для подготовки воздушных стрелков для бомбардировщиков. После окончания войны она была закрыта и вновь открылась в 1948 г. Одна из главных функций авиабазы – подготовка американских и зарубежных летчиков-истребителей. На базе регулярно проводятся различные международные учения.
База ВВС США «Неллис» сыграла значительную роль при реализации программы ядерных испытаний США, особенно в контексте эксплуатации испытательного полигона в Неваде. Он был назначен местом проведения испытаний ядерного оружия на континентальной части Соединенных Штатов. Авиабаза «Неллис» использовалась для отслеживания ядерных испытаний, мониторинга радиоактивных осадков и обучения персонала, участвующего в ядерных испытаниях.