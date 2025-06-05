В США в районе военной базы «Неллис» произошло несколько землетрясений

База «Неллис» была построена в начале 1940-х г. Во время Второй мировой войны ее использовали для подготовки воздушных стрелков для бомбардировщиков. После окончания войны она была закрыта и вновь открылась в 1948 г. Одна из главных функций авиабазы – подготовка американских и зарубежных летчиков-истребителей. На базе регулярно проводятся различные международные учения.