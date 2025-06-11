Экс-министр Саратовской области погиб в зоне спецоперации
Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации, сообщили в администрации Новоузенского района.
В сообщении уточняется, что Беликов погиб 3 июня в районе населенного пункта Марковский Луганской народной республики (ЛНР).
На церемонии прощания были замминистра экономического развития Саратовской области Олег Савенков и несколько других региональных чиновников.
В 2008 г. Беликов был министром регионального развития Саратовской области. В 2009 г. – министром по делам территориальных образований области. В 2012 ушел в отставку и возглавил Консервный завод ФСИН России. В 2018 г. признан виновным по делу о хищениях и приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии.