Экс-министр Саратовской области погиб в зоне спецоперации

В 2008 г. Беликов был министром регионального развития Саратовской области. В 2009 г. – министром по делам территориальных образований области. В 2012 ушел в отставку и возглавил Консервный завод ФСИН России. В 2018 г. признан виновным по делу о хищениях и приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии.