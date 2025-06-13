Умер народный артист России Михаил Янко
Народный артист России, актер Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого Михаил Янко умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.
«Михаил Леонидович был не просто талантливым артистом, но и мудрым наставником для молодых коллег. Его глубокая психологическая работа над ролями, безупречное мастерство и преданность театру стали примером для нескольких поколений липецких актеров», – сказано в сообщении.
Янко родился в 1950 г. в Воронеже. В 1971 г. окончил актерский факультет ГИТИСа. Янко работал в Ульяновском театре драмы в 1971-1977 гг., с 1978 г. – актер Липецкого академического театра драмы им. Льва Толстого, в 2000-2002 гг. – в труппе МХАТа имени Горького. В 2002 г. артист вернулся в липецкий театр. С 2015 г. Янко был художественным руководителем Детской театральной развивающей студии при театре.
В 1988 г. Янко присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». В 1995 г. – «Народный артист РФ».