Умерла театральный критик Ирина Мягкова
Театральный критик и переводчик Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщил Telegram-канал Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС).
«Не стало театрального критика, переводчика, преподавателя, кандидата искусствоведения Ирины Григорьевны Мягковой», – говорится в сообщении.
Дочь театрального критика Ирина Кулик уточнила, что Мягкова умерла 13 июня.
Мягкова в 1961 г. окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, а в 1965 г. окончила Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1980–1990-х гг. преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа.
В институте Мягкова вела семинар по театральной критике, была мастером заочных курсов и преподавателем кафедры театра народов СССР, рассказали в ГИТИСе. Там добавили, что она была «выдающимся знатоком» литературы и театра Франции, переводила произведения Альбера Камю, Жан-Люка Лагарса, Жака Мужено, Флориана Зеллера и Эрика-Эммануэля Шмитта. Как критик публиковалась в журналах «Театр», «Театральная жизнь» и «Московский наблюдатель».
В 2014 г. в «Новом литературном обозрении» вышла книга мемуарной прозы Мягковой «Чужая девочка». Она вошла в лонг-лист премии «Большая книга – 2015».