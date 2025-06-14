Умерла театральный критик Ирина Мягкова

В институте Мягкова вела семинар по театральной критике, была мастером заочных курсов и преподавателем кафедры театра народов СССР, рассказали в ГИТИСе. Там добавили, что она была «выдающимся знатоком» литературы и театра Франции, переводила произведения Альбера Камю, Жан-Люка Лагарса, Жака Мужено, Флориана Зеллера и Эрика-Эммануэля Шмитта. Как критик публиковалась в журналах «Театр», «Театральная жизнь» и «Московский наблюдатель».