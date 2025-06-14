Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Умерла театральный критик Ирина Мягкова

Ведомости

Театральный критик и переводчик Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщил Telegram-канал Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС).

«Не стало театрального критика, переводчика, преподавателя, кандидата искусствоведения Ирины Григорьевны Мягковой», – говорится в сообщении.

Дочь театрального критика Ирина Кулик уточнила, что Мягкова умерла 13 июня.

Мягкова в 1961 г. окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, а в 1965 г. окончила Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1980–1990-х гг. преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа.

В институте Мягкова вела семинар по театральной критике, была мастером заочных курсов и преподавателем кафедры театра народов СССР, рассказали в ГИТИСе. Там добавили, что она была «выдающимся знатоком» литературы и театра Франции, переводила произведения Альбера Камю, Жан-Люка Лагарса, Жака Мужено, Флориана Зеллера и Эрика-Эммануэля Шмитта. Как критик публиковалась в журналах «Театр», «Театральная жизнь» и «Московский наблюдатель». 

В 2014 г. в «Новом литературном обозрении» вышла книга мемуарной прозы Мягковой «Чужая девочка». Она вошла в лонг-лист премии «Большая книга – 2015».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных