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Росавиация сообщила об инциденте с багажом на рейсах Turkish Airlines

Ведомости

Российские туристы прилетели в Москву из Антальи без багажа, в причинах произошедшего разбираются Минтранс России и Росавиация, сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Mash 14 июня сообщил, что более 500 российских туристов ночью прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines в Москву из Антальи без багажа. Сотрудники аэропорта заявили пассажирам, что их вещи остались в Турции. Багаж мог случайно попасть на другую ленту, говорится в публикации.

В Росавиации уточнили, что такая ситуация произошла сразу на нескольких рейсах между Антальей и «Внуково», которые перевозчик совершил 13-14 июня.

По информации Кореняко, столичный аэропорт увеличил количество сотрудников, чтобы оперативнее обработать заявки пассажиров на поиск багажа. В Росавиации добавили, что рекомендовали Turkish Airlines решить вопрос с доставкой багажа в Москву «в кратчайшие сроки» и скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы, чтобы в будущем не допускать подобных случаев.

В аэропорту также призвали пассажиров четырех рейсов из Турции обращаться к официальным представителям перевозчика для решения вопросов по возврату и получению багажа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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