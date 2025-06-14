Росавиация сообщила об инциденте с багажом на рейсах Turkish Airlines

По информации Кореняко, столичный аэропорт увеличил количество сотрудников, чтобы оперативнее обработать заявки пассажиров на поиск багажа. В Росавиации добавили, что рекомендовали Turkish Airlines решить вопрос с доставкой багажа в Москву «в кратчайшие сроки» и скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы, чтобы в будущем не допускать подобных случаев.