Росавиация сообщила об инциденте с багажом на рейсах Turkish Airlines
Российские туристы прилетели в Москву из Антальи без багажа, в причинах произошедшего разбираются Минтранс России и Росавиация, сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Telegram-канал Mash 14 июня сообщил, что более 500 российских туристов ночью прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines в Москву из Антальи без багажа. Сотрудники аэропорта заявили пассажирам, что их вещи остались в Турции. Багаж мог случайно попасть на другую ленту, говорится в публикации.
В Росавиации уточнили, что такая ситуация произошла сразу на нескольких рейсах между Антальей и «Внуково», которые перевозчик совершил 13-14 июня.
По информации Кореняко, столичный аэропорт увеличил количество сотрудников, чтобы оперативнее обработать заявки пассажиров на поиск багажа. В Росавиации добавили, что рекомендовали Turkish Airlines решить вопрос с доставкой багажа в Москву «в кратчайшие сроки» и скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы, чтобы в будущем не допускать подобных случаев.
В аэропорту также призвали пассажиров четырех рейсов из Турции обращаться к официальным представителям перевозчика для решения вопросов по возврату и получению багажа.