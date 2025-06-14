Росавиация: авиакомпании после закрытия неба Ирана продолжают летать в ОАЭ
Российские авиаперевозчики продолжают в штатном режиме выполнять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно, из-за закрытия воздушного пространства Ирана полеты стали длиннее, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Компании для обеспечения безопасности полетов скорректировали свои маршруты, теперь они проходят через воздушное пространство Египта, Омана или Пакистана, пояснил пресс-секретарь Росавиации в своем Telegram-канале. Он напомнил, что рейсы между Россией и ОАЭ выполняют пять российских авиакомпаний, столько же перевозчиков летают с арабской стороны. По данным Кореняко, Emirates и Etihad Airways не отменяли рейсы, а Flydubai с 14 июня начала восстанавливать свою полетную программу в Россию и ряд других стран. При этом временно отменены рейсы в РФ и из страны авиакомпаний Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi.
13 июня авиационные власти Израиля, Ирака, Ирана и Иордании приняли решение о закрытии воздушных пространств своих стран. Российские авиакомпании начали разрабатывать маршруты в государства Ближнего Востока, обходя закрытую территорию. На следующий день стало известно, что Иран продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01:30 15 июня. 14 июня авиакомпания «Победа» сообщила об отмене ряда рейсов в ОАЭ на фоне закрытия неба над Ираном.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке возникли после того, как в ночь на 13 июня Израиль совершил серию ударов по Ирану, которые были направлены против его ядерной программы и высшего военного командования. Корпус стражей исламской революции затем объявил о начале ответных действий против Израиля и провел ракетную атаку в три этапа.