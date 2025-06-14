Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Росавиация: авиакомпании после закрытия неба Ирана продолжают летать в ОАЭ

Ведомости

Российские авиаперевозчики продолжают в штатном режиме выполнять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно, из-за закрытия воздушного пространства Ирана полеты стали длиннее, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Компании для обеспечения безопасности полетов скорректировали свои маршруты, теперь они проходят через воздушное пространство Египта, Омана или Пакистана, пояснил пресс-секретарь Росавиации в своем Telegram-канале. Он напомнил, что рейсы между Россией и ОАЭ выполняют пять российских авиакомпаний, столько же перевозчиков летают с арабской стороны. По данным Кореняко, Emirates и Etihad Airways не отменяли рейсы, а Flydubai с 14 июня начала восстанавливать свою полетную программу в Россию и ряд других стран. При этом временно отменены рейсы в РФ и из страны авиакомпаний Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi.

13 июня авиационные власти Израиля, Ирака, Ирана и Иордании приняли решение о закрытии воздушных пространств своих стран. Российские авиакомпании начали разрабатывать маршруты в государства Ближнего Востока, обходя закрытую территорию. На следующий день стало известно, что Иран продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01:30 15 июня. 14 июня авиакомпания «Победа» сообщила об отмене ряда рейсов в ОАЭ на фоне закрытия неба над Ираном.

Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке возникли после того, как в ночь на 13 июня Израиль совершил серию ударов по Ирану, которые были направлены против его ядерной программы и высшего военного командования. Корпус стражей исламской революции затем объявил о начале ответных действий против Израиля и провел ракетную атаку в три этапа.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных