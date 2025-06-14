Росавиация: авиакомпании после закрытия неба Ирана продолжают летать в ОАЭ

Компании для обеспечения безопасности полетов скорректировали свои маршруты, теперь они проходят через воздушное пространство Египта, Омана или Пакистана, пояснил пресс-секретарь Росавиации в своем Telegram-канале. Он напомнил, что рейсы между Россией и ОАЭ выполняют пять российских авиакомпаний, столько же перевозчиков летают с арабской стороны. По данным Кореняко, Emirates и Etihad Airways не отменяли рейсы, а Flydubai с 14 июня начала восстанавливать свою полетную программу в Россию и ряд других стран. При этом временно отменены рейсы в РФ и из страны авиакомпаний Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi.