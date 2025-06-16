Гладков предложил не восстанавливать дома уехавших из РФ белгородцев

Гладков предложил не восстанавливать дома уехавших из РФ белгородцевДля них могут приостановить выплату компенсаций за поврежденное имущество
Власти Белгородской области могут рассмотреть вопрос о приостановке выплат компенсаций за поврежденное имущество россиянам, уехавшим из РФ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Наша задача – в первую очередь тратить средства и силы на помощь людям, которые живут и работают в крайне тяжелых условиях», – сказал он.
Гладков пообещал отдельно рассмотреть вопрос выплат после окончания спецоперации, а пока – законсервировать эти объекты.
Всего за неделю в регионе восстановили 287 поврежденных при атаках ВСУ объектов.