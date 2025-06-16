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Путин поручил проводить в РФ чемпионаты по управлению дронами для детей

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Чемпионаты по пилотированию дронами будут проводиться с 2026 г. в России среди детей от семи лет. Такое поручение президент РФ Владимир Путин утвердил после заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», говорится в перечне на сайте Кремля.

Всероссийские соревнования будут названы «Пилоты будущего». Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России» Илья Галаев должны предоставить президенту доклад до 1 октября 2025 г.

В том же перечне Путин поручил ввести в государственных школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. По его мнению, в России должна сформироваться единая воспитательная среда. Ответственными по этой инициативе были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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