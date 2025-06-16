Путин поручил проводить в РФ чемпионаты по управлению дронами для детей
Чемпионаты по пилотированию дронами будут проводиться с 2026 г. в России среди детей от семи лет. Такое поручение президент РФ Владимир Путин утвердил после заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», говорится в перечне на сайте Кремля.
Всероссийские соревнования будут названы «Пилоты будущего». Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России» Илья Галаев должны предоставить президенту доклад до 1 октября 2025 г.
В том же перечне Путин поручил ввести в государственных школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. По его мнению, в России должна сформироваться единая воспитательная среда. Ответственными по этой инициативе были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны.