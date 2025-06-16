Путин поручил проводить в РФ чемпионаты по управлению дронами для детей

В том же перечне Путин поручил ввести в государственных школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. По его мнению, в России должна сформироваться единая воспитательная среда. Ответственными по этой инициативе были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны.