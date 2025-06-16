Путин поручил ввести в школах должности советника директора по воспитанию

Путин провел заседание наблюдательного совета Общероссийского объединения детей и молодежи «Движение первых» 26 марта. В мероприятии приняли участие свыше 1000 делегатов со всей страны. На церемонии открытия мероприятия президент РФ заявил, что организация призвана помочь молодым людям найти место в жизни и цель, к которой можно стремиться, чтобы достигнуть успеха.