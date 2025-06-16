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Путин поручил ввести в школах должности советника директора по воспитанию

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести в государственных школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Целью поручения президента указано формирование единой воспитательной среды. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны. Первый доклад о проделанной работе они должны будут предоставить до 1 октября, далее – ежегодно.

В связи с введением новой должности Путин также поручил Минпросвещения организовать методическое обеспечение субъектов РФ, а также сопровождать их деятельность в данном направлении. Ответственным назначен глава ведомства Сергей Кравцов. Министерство должно представить соответствующий доклад 1 июля.

Кроме того, по итогам заседания наблюдательного совета «Движения первых» президент РФ поручил правительству обеспечить осуществление проекта «Площадь первых» в Красноярске. В рамках данной программы необходимо предусмотреть строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов в сфере воспитания детей и молодежи, а также обустроить набережную реки Енисей.

Правительство совместно с организацией «Российское общество «Знание» также должно будет продолжить проведение конкурса и мероприятий, направленных на поддержку инициатив родительских сообществ.

Путин провел заседание наблюдательного совета Общероссийского объединения детей и молодежи «Движение первых» 26 марта. В мероприятии приняли участие свыше 1000 делегатов со всей страны. На церемонии открытия мероприятия президент РФ заявил, что организация призвана помочь молодым людям найти место в жизни и цель, к которой можно стремиться, чтобы достигнуть успеха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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