Путин поручил ввести в школах должности советника директора по воспитанию
Президент РФ Владимир Путин поручил ввести в государственных школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Целью поручения президента указано формирование единой воспитательной среды. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны. Первый доклад о проделанной работе они должны будут предоставить до 1 октября, далее – ежегодно.
В связи с введением новой должности Путин также поручил Минпросвещения организовать методическое обеспечение субъектов РФ, а также сопровождать их деятельность в данном направлении. Ответственным назначен глава ведомства Сергей Кравцов. Министерство должно представить соответствующий доклад 1 июля.
Кроме того, по итогам заседания наблюдательного совета «Движения первых» президент РФ поручил правительству обеспечить осуществление проекта «Площадь первых» в Красноярске. В рамках данной программы необходимо предусмотреть строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов в сфере воспитания детей и молодежи, а также обустроить набережную реки Енисей.
Правительство совместно с организацией «Российское общество «Знание» также должно будет продолжить проведение конкурса и мероприятий, направленных на поддержку инициатив родительских сообществ.
Путин провел заседание наблюдательного совета Общероссийского объединения детей и молодежи «Движение первых» 26 марта. В мероприятии приняли участие свыше 1000 делегатов со всей страны. На церемонии открытия мероприятия президент РФ заявил, что организация призвана помочь молодым людям найти место в жизни и цель, к которой можно стремиться, чтобы достигнуть успеха.