Путин: «Движение первых» призвано помочь молодым людям найти их место в жизни

«Одна из главных задач движения заключается в том, чтобы помочь молодым людям, подрастающему поколению – как часто говорят вам и вашим сверстникам – найти свое место в жизни. Потому что если человек в начале пути находит для себя это движение к цели, которое наиболее оптимальным является для каждого, то это залог успеха», – сказал президент.