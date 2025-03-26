Путин: «Движение первых» призвано помочь молодым людям найти их место в жизни
Общероссийское объединение детей и молодежи «Движение первых» призвано помочь молодым людям найти место в жизни и цель, к которой можно стремиться, чтобы достигнуть успеха. Об этом заявил на церемонии открытия IV съезда движения президент РФ Владимир Путин. В мероприятии участвуют свыше 1000 делегатов со всей страны.
«Одна из главных задач движения заключается в том, чтобы помочь молодым людям, подрастающему поколению – как часто говорят вам и вашим сверстникам – найти свое место в жизни. Потому что если человек в начале пути находит для себя это движение к цели, которое наиболее оптимальным является для каждого, то это залог успеха», – сказал президент.
При этом, обратился Путин к участникам съезда, наибольшее удовлетворение человек может получить не от наживания богатства, а от помощи другим людям и родине в целом.
14 июля 2022 г. Путин подписал закон о создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи – аналога пионерии. Он также возглавил наблюдательный совет объединения. В декабре 2022 г. участники съезда движения по итогам голосования выбрали вариант «Движение первых» в качестве названия организации. Сейчас в нее входят более 11 млн человек – приличная «армия», отмечал президент сегодня в ходе заседания наблюдательного совета.
На сайте движения заявлено, что среди его ценностей – патриотизм, служение Отечеству, историческая память, единство народов России, крепкая семья, добро, справедливость и т. д.