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Путин: «Движение первых» призвано помочь молодым людям найти их место в жизни

Ведомости

Общероссийское объединение детей и молодежи «Движение первых» призвано помочь молодым людям найти место в жизни и цель, к которой можно стремиться, чтобы достигнуть успеха. Об этом заявил на церемонии открытия IV съезда движения президент РФ Владимир Путин. В мероприятии участвуют свыше 1000 делегатов со всей страны.

«Одна из главных задач движения заключается в том, чтобы помочь молодым людям, подрастающему поколению – как часто говорят вам и вашим сверстникам – найти свое место в жизни. Потому что если человек в начале пути находит для себя это движение к цели, которое наиболее оптимальным является для каждого, то это залог успеха», – сказал президент.

При этом, обратился Путин к участникам съезда, наибольшее удовлетворение человек может получить не от наживания богатства, а от помощи другим людям и родине в целом.

14 июля 2022 г. Путин подписал закон о создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи – аналога пионерии. Он также возглавил наблюдательный совет объединения. В декабре 2022 г. участники съезда движения по итогам голосования выбрали вариант «Движение первых» в качестве названия организации. Сейчас в нее входят более 11 млн человек – приличная «армия», отмечал президент сегодня в ходе заседания наблюдательного совета.

На сайте движения заявлено, что среди его ценностей – патриотизм, служение Отечеству, историческая память, единство народов России, крепкая семья, добро, справедливость и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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