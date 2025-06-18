Росгосцирк впервые представит свою программу на ПМЭФе

Кроме того, частью программы станет шоу «Бурлеск». Представление сочетает в себе элементы циркового, театрального искусства, а также мюзикла. Зрителей, по данным пресс-службы Минкультуры, ждут не только «традиционные подходы» к цирковым шоу, но и современные технологии.