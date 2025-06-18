Росгосцирк впервые представит свою программу на ПМЭФе
Российская государственная цирковая компания стала партнером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) и впервые представит свою программу на мероприятии, сообщили в Telegram-канале Министерства культуры РФ.
В специальной программе будут участвовать артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе». Как подчеркнули в публикации, представление покажут «мастера манежа и легендарный «Королевский балет».
Кроме того, частью программы станет шоу «Бурлеск». Представление сочетает в себе элементы циркового, театрального искусства, а также мюзикла. Зрителей, по данным пресс-службы Минкультуры, ждут не только «традиционные подходы» к цирковым шоу, но и современные технологии.
Росгосцирк – это федеральная государственная организация, которая управляет цирковой деятельностью. Она проводит гастроли как по России, так и за рубежом. В подчинении компании находятся стационарные цирки и цирки-шапито.