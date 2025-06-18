Глава фонда ВЦИОМа объяснил нежелание россиян рожать детей жизнью в удовольствие

При этом модератор дискуссии, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко отметил, что в России коэффициент рождаемости не так низок, как в некоторых других странах, хотя и остается на невысоком уровне. Сейчас в стране показатель 1,4 ребенка на женщину, но должен быть на 0,7 больше, чтобы осуществлять воспроизводство населения. По миру значение коэффициента (2,3) находится на самом низком уровне за всю историю.