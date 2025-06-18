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Глава фонда ВЦИОМа объяснил нежелание россиян рожать детей жизнью в удовольствие

Ведомости

Граждане России считают, что дети ограничивают личную свободу, но хотят «жить в свое удовольствие», поэтому в стране не удается добиться повышения рождаемости, заявил гендиректор Фонда ВЦИОМа Константин Абрамов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), передает РБК.

«Да, любовь - это главное, почему создают семью и рожают детей, но есть барьеры, которые не позволяют делать в нужном объеме, не позволяют заводить троих детей и больше по одной простой причине - дорого растить ребенка», – сказал Абрамов. По его словам, позиция «пожить для себя» эгоистична и продолжает развиваться в России более 30 лет.

При этом модератор дискуссии, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко отметил, что в России коэффициент рождаемости не так низок, как в некоторых других странах, хотя и остается на невысоком уровне. Сейчас в стране показатель 1,4 ребенка на женщину, но должен быть на 0,7 больше, чтобы осуществлять воспроизводство населения. По миру значение коэффициента (2,3) находится на самом низком уровне за всю историю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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