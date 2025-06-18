Глава фонда ВЦИОМа объяснил нежелание россиян рожать детей жизнью в удовольствие
«Да, любовь - это главное, почему создают семью и рожают детей, но есть барьеры, которые не позволяют делать в нужном объеме, не позволяют заводить троих детей и больше по одной простой причине - дорого растить ребенка», – сказал Абрамов. По его словам, позиция «пожить для себя» эгоистична и продолжает развиваться в России более 30 лет.
При этом модератор дискуссии, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко отметил, что в России коэффициент рождаемости не так низок, как в некоторых других странах, хотя и остается на невысоком уровне. Сейчас в стране показатель 1,4 ребенка на женщину, но должен быть на 0,7 больше, чтобы осуществлять воспроизводство населения. По миру значение коэффициента (2,3) находится на самом низком уровне за всю историю.