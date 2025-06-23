СК возбудил дела о теракте после ударов ВСУ по Курской области 16 и 17 июня

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 16 июня сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам села Пригородная Слободка Рыльского района. В результате повреждения получили более 10 частных домов. Кроме того, в селе Гончаровка Суджанского района украинские боевики нанесли удар по женщине, которая доила корову. Позже она умерла от полученных травм в больнице. По словам Петренко, в тот же день в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне 2-я Мужица Глушковского района погиб 77-летний мужчина.