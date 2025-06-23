СК возбудил дела о теракте после ударов ВСУ по Курской области 16 и 17 июня
После ударов украинских военных по Курской области 16 и 17 июня Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она добавила, что следователи проводят работу с очевидцами преступлений вооруженных сил Украины (ВСУ). СК назначил судебные экспертизы, чтобы оценить ущерб, причиненный жителям. Сейчас также устанавливаются представители ВСУ, причастные к атакам на Курскую область в этот период.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 16 июня сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам села Пригородная Слободка Рыльского района. В результате повреждения получили более 10 частных домов. Кроме того, в селе Гончаровка Суджанского района украинские боевики нанесли удар по женщине, которая доила корову. Позже она умерла от полученных травм в больнице. По словам Петренко, в тот же день в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне 2-я Мужица Глушковского района погиб 77-летний мужчина.
На следующий день ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре села Званное. В результате погибли двое местных жителей. Повреждения получили частные жилые дома и школа.