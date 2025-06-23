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СК возбудил дела о теракте после ударов ВСУ по Курской области 16 и 17 июня

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После ударов украинских военных по Курской области 16 и 17 июня Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что следователи проводят работу с очевидцами преступлений вооруженных сил Украины (ВСУ). СК назначил судебные экспертизы, чтобы оценить ущерб, причиненный жителям. Сейчас также устанавливаются представители ВСУ, причастные к атакам на Курскую область в этот период.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 16 июня сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам села Пригородная Слободка Рыльского района. В результате повреждения получили более 10 частных домов. Кроме того, в селе Гончаровка Суджанского района украинские боевики нанесли удар по женщине, которая доила корову. Позже она умерла от полученных травм в больнице. По словам Петренко, в тот же день в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне 2-я Мужица Глушковского района погиб 77-летний мужчина.

На следующий день ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре села Званное. В результате погибли двое местных жителей. Повреждения получили частные жилые дома и школа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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