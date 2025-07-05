Собянин: ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
Утром 5 июля Собянин сообщал, что ПВО отразили атаку двух украинских беспилотников, нацелившихся на Москву.
Мэр Ленинградской области Александр Дрозденко также сообщал, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность беспилотников. По его словам, в регионе возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G.
На фоне опасности атаки дронов аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге приостановил работу.