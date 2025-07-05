В аэропорту «Шереметьево» отменили 174 рейса

По состоянию на 21:00 мск в московском аэропорту «Шереметьево» отменено 174 рейса (80% из которых приходится на авиакомпании группы «Аэрофлот»), еще 47 рейсов задержаны более чем на два часа. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.