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В аэропорту «Шереметьево» отменили 174 рейса

Ведомости

По состоянию на 21:00 мск в московском аэропорту «Шереметьево» отменено 174 рейса (80% из которых приходится на авиакомпании группы «Аэрофлот»), еще 47 рейсов задержаны более чем на два часа. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Для минимизации последствий от введенных ограничений аэропорт задействовал дополнительные ресурсы: привлечены 70 сотрудников и 15 единиц наземной техники. Усилены медицинские службы и персонал для помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.

Кореняко подчеркнул, что Минтранс и Росавиация держат ситуацию на особом контроле, а введение ограничений связано с обеспечением безопасности полетов как абсолютного приоритета. Он призвал авиакомпании неукоснительно соблюдать правила предоставления питания, напитков и размещения пассажиров в гостиницах, разрешая спорные ситуации в пользу пассажиров.

Представитель ведомства обратился к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, вызванным мерами безопасности.

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