Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Вокалиста группы Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Нагатинский районный суд Москвы оштрафовал на 50 000 руб. вокалиста российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (распространение фейков о Вооруженных силах РФ). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

26 декабря 2024 г. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман (считается в России иноагентом) на 50 000 руб. по статье о дискредитации ВС РФ. 

В июне того же года вокалист рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (признан в РФ иноагентом) был привлечен к административной ответственности по аналогичной статье. Ему также назначили штраф в размере 50 000 руб. В марте 2025 г. Московский городской суд оставил апелляционную жалобу Котлярова без удовлетворения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных