Вокалиста группы Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В июне того же года вокалист рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (признан в РФ иноагентом) был привлечен к административной ответственности по аналогичной статье. Ему также назначили штраф в размере 50 000 руб. В марте 2025 г. Московский городской суд оставил апелляционную жалобу Котлярова без удовлетворения.