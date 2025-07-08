Вокалиста группы Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Нагатинский районный суд Москвы оштрафовал на 50 000 руб. вокалиста российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (распространение фейков о Вооруженных силах РФ). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
26 декабря 2024 г. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман (считается в России иноагентом) на 50 000 руб. по статье о дискредитации ВС РФ.
В июне того же года вокалист рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (признан в РФ иноагентом) был привлечен к административной ответственности по аналогичной статье. Ему также назначили штраф в размере 50 000 руб. В марте 2025 г. Московский городской суд оставил апелляционную жалобу Котлярова без удовлетворения.