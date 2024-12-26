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Суд оштрафовал Тамару Эйдельман по статье о дискредитации ВС России

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман (считается в России иноагентом) на 50 000 руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Эйдельман признали виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). 

28 июня прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) в отношении автора YouTube-канала «Уроки истории с Тамарой Эйдельман». До этого в столичной прокуратуре сообщили, что инициируют возбуждение дела в отношении Эйдельман. 

Заслуженный учитель России Эйдельман была включена Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в сентябре 2022 г. На сайте ведомства уточнялось, что источник финансирования деятельности историка находится на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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