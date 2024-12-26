Суд оштрафовал Тамару Эйдельман по статье о дискредитации ВС России
Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман
Эйдельман признали виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
28 июня прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) в отношении автора YouTube-канала «Уроки истории с Тамарой Эйдельман». До этого в столичной прокуратуре сообщили, что инициируют возбуждение дела в отношении Эйдельман.
Заслуженный учитель России Эйдельман была включена Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в сентябре 2022 г. На сайте ведомства уточнялось, что источник финансирования деятельности историка находится на Украине.