Суд оштрафовал Тамару Эйдельман по статье о дискредитации ВС России

28 июня прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) в отношении автора YouTube-канала «Уроки истории с Тамарой Эйдельман». До этого в столичной прокуратуре сообщили, что инициируют возбуждение дела в отношении Эйдельман.