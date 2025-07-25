Бастрыкин: при вторжении ВСУ в Курскую область погиб 331 человек
В ходе вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 г. погиб 331 мирный житель, пострадали 553 человека, включая 25 несовершеннолетних. Об этом председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью «РИА Новости».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.
26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.