Бастрыкин: при вторжении ВСУ в Курскую область погиб 331 человек

В ходе вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 г. погиб 331 мирный житель, пострадали 553 человека, включая 25 несовершеннолетних. Об этом председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью «РИА Новости».