Дочь убитой в Москве женщины нашли мертвой
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на юго-востоке Москвы, сообщили в СК РФ. В ходе следственных действий в Новой Москве обнаружен гараж, используемый сожителем жертвы. При его осмотре было найдено тело дочери убитой женщины.Там также обнаружили схрон оружия.
Подозреваемого задержали в Воронежской области и доставили в Москву. С ним была женщина 1986 г.р. Следователи устанавливают ее причастность к совершению преступлений.
3 октября в квартире жилого дома, расположенного на Жулебинском бульваре в Москве, обнаружили фрагменты человеческого тела, а также схрон оружия и боеприпасов. Следователи и криминалисты получили информацию о личности убитой, ее дочери и сожителя. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).