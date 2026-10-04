Дочь убитой в Москве женщины нашли мертвой

3 октября в квартире жилого дома, расположенного на Жулебинском бульваре в Москве, обнаружили фрагменты человеческого тела, а также схрон оружия и боеприпасов. Следователи и криминалисты получили информацию о личности убитой, ее дочери и сожителя. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).