Археологи нашли в Ленинградской области крупнейший средневековый клад с серебром
В Ленинградской области российские археологи обнаружили средневековый клад с серебряными изделиями X–XIV вв. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минобрнауки России. По предварительным оценкам ученых, он является крупнейшим в истории российской археологии среди аналогичных находок этого периода на Северо-Западе России.
В ведомстве уточнили, что клад средневековых серебряных украшений был найден в ходе археологических работ на памятнике Тиверский городок. Общий вес клада превышает 2 кг. Среди находок – несколько круглых медальонов с зернью и сканью, большая гривна с орнаментом, привески-монеты, головное украшение карельского типа, серебряные цепи из тонкой проволоки, перстень, подковообразная фибула и кожаное очелье.
По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника отдела археологии Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) Станислава Бельского, найдены также три монеты. Самая старшая из них – арабский дирхем. Нумизматы определили его по фотографии, поэтому датировка пока сугубо предварительная – 907–912 гг.
Две другие монеты – это крупные брактеаты уппсальского типа, то есть монеты с односторонней чеканкой, отчеканенные в Швеции в конце XI – первой половине XII в. Бельский особо подчеркнул уникальность этих брактеатов: как выяснилось, в мире их теперь всего четыре – два в шведской Уппсале и два в составе Тиверского клада. Он также обратил внимание на найденный в кладе необычный медальон с изображением птиц. Бельский объяснил, что, вероятно, здесь изображены вороны бога Одина – Хугин и Мунин – и его копье Гунгнир между ними. Почему языческий сюжет из скандинавской мифологии оказался среди прочих предметов с откровенно христианской символикой, остается пока большой загадкой.
По его словам, все предметы – чрезвычайно высокого качества, а большинство изготовлено вне региона находки: в Древней Руси или Скандинавии.
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