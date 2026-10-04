Археологи нашли в Ленинградской области крупнейший средневековый клад с серебром

Две другие монеты – это крупные брактеаты уппсальского типа, то есть монеты с односторонней чеканкой, отчеканенные в Швеции в конце XI – первой половине XII в. Бельский особо подчеркнул уникальность этих брактеатов: как выяснилось, в мире их теперь всего четыре – два в шведской Уппсале и два в составе Тиверского клада. Он также обратил внимание на найденный в кладе необычный медальон с изображением птиц. Бельский объяснил, что, вероятно, здесь изображены вороны бога Одина – Хугин и Мунин – и его копье Гунгнир между ними. Почему языческий сюжет из скандинавской мифологии оказался среди прочих предметов с откровенно христианской символикой, остается пока большой загадкой.