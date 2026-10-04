Умер народный художник РФ Шалва Бедоев
Народный художник России Шалва Бедоев умер на 86-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, где художник заведовал кафедрой ИЗО.
«Умер Шалва. [Другой] информации нет. Ранее его внуки забрали в Москву, и он очень плохо выходил на связь», – сообщили в учебном заведении.
Шалва Бедоев – советский и российский живописец, педагог, профессор СОГУ имени К. Л. Хетагурова. Его произведения находятся в Государственном Русском музее, музее Российской Академии художеств, в музеях зарубежных стран, а также в частных коллекциях. В числе известных работ художника можно выделить «Сбор винограда», «Черешня – краса Кубани», «Юность», «Осетия революционная». Бедоев имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.