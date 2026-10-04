Умер народный художник РФ Шалва Бедоев

Шалва Бедоев – советский и российский живописец, педагог, профессор СОГУ имени К. Л. Хетагурова. Его произведения находятся в Государственном Русском музее, музее Российской Академии художеств, в музеях зарубежных стран, а также в частных коллекциях. В числе известных работ художника можно выделить «Сбор винограда», «Черешня – краса Кубани», «Юность», «Осетия революционная». Бедоев имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.