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Роспотребнадзор назвал обстановку в Иркутской области стабильной

Ася Султанова

Роспотребнадзор сообщил о стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов. Об этом заявили в ведомстве в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

Женщине поставили диагноз «Пневмония неустановленной этиологии». Расширенные исследования материала не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью, отметили в ведомстве. За последние 10 дней обращений по поводу инфекционных заболеваний среди сотрудников института не регистрировали.

По санитарному законодателсьву сотрудники Роспотребнадзора установили круг людей, с которыми контактировала заболевшая. Их поместили под медицинское наблюдение в стационаре. В результате выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Возбудителей других инфекционных болезней не нашли.

28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института скончалась в ночь на 2 октября. В правительстве Иркутской области сразу же провели внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.

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