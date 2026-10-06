ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо затронет более 347 млн детей в сотне стран
Более 347 млн детей почти в сотне стран попадут под влияние необычно влажных или засушливых условий с октября по декабрь 2026 г. из-за Эль-Ниньо. Увеличится риск наводнений и засух, что может привести к переселению, недоеданию, дефициту воды и вспышкам болезней, сообщает ЮНИСЕФ.
По данным организации, 1,1 млрд детей уже подвержены как минимум трем климатическим угрозам одновременно: засухе, экстремальной жаре и наводнениям. С 2016 по 2023 г. более 20 000 несовершеннолетних ежедневно мигрировали из-за погодных бедствий, и Эль-Ниньо может усилить эту тенденцию.
Наибольшее число детей в зоне риска – в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн).
Глава РАН Геннадий Красников в начале октября заявлял «РИА Новости», что об Эль-Ниньо известно уже десятилетиями и многие прогнозы не оправдались из-за сложности моделей. «Там же надо в целом по Земле смотреть – соленость воды, ее температура, другие течения. То, что будут происходить изменения, – однозначно, весь вопрос, в какой период времени», – сказал он.