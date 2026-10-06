ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо затронет более 347 млн детей в сотне стран

Глава РАН Геннадий Красников в начале октября заявлял «РИА Новости», что об Эль-Ниньо известно уже десятилетиями и многие прогнозы не оправдались из-за сложности моделей. «Там же надо в целом по Земле смотреть – соленость воды, ее температура, другие течения. То, что будут происходить изменения, – однозначно, весь вопрос, в какой период времени», – сказал он.