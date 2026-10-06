Песков призвал ориентироваться на Роспотребнадзор по ситуации в Иркутске
Кремль не имеет сведений о предполагаемом вскрытии тела сотрудницы Иркутского противочумного института. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на соответствующий вопрос, рекомендовав журналистам ориентироваться на информацию Роспотребнадзора.
«Я работаю в администрации президента и не обладаю должным уровнем информации о вскрытиях, которые производились. Тут ничего вам не могу сказать», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, по мере продолжения работы ведомства будут предоставляться дополнительные сведения.
28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института умерла в ночь на 2 октября. В правительстве Иркутской области сразу же провели внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.
4 октября Роспотребнадзор сообщил о стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов. Уточнялось, что умершей девушке поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии». Расширенные исследования материала не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. За последние 10 дней обращений по поводу инфекционных заболеваний среди сотрудников института не регистрировали.