Казнь стрелка с базы Форт-Худ будут транслировать в США в прямом эфире
Казнь бывшего американского майора Нидала Хасана, осужденного за убийство 13 человек в Форт-Худе в 2009 г., будет транслироваться в прямом эфире. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Пентагона.
Расстрел Хасана запланирован на 3 декабря в Форт-Худе.
8 октября министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Пентагон планирует предать казнь огласке.
«Его расстреляет отряд солдат, как и должно быть. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это посмотреть, чтобы это стало достоянием общественности, потому что люди должны понимать, что подобные вещи чреваты серьезными последствиями», – сказал Хегсет в программе Real America's Voice.
На минувшей неделе администрация президента США Дональда Трампа одобрила план казни Хасана. CBS обращает внимание, что хотя за казнями иногда наблюдают небольшие группы людей, включая репортеров и членов семей жертв, в новейшей истории США практически не было случаев, когда казнь была бы доступна широкой публике. Последняя публичная казнь в США состоялась произошла в 1936 г., когда Рейни Бетеа был повешен за изнасилование в Кентукки. По некоторым данным, на казни присутствовало около 20 000 человек.
Бывший армейский психиатр Хасан был осужден за убийство 13 человек и ранение более 30 в ходе военного трибунала в 2013 г. Хасан признал, что несет ответственность за стрельбу. Он утверждал, что открыл огонь по сослуживцам, пытаясь защитить исламских повстанцев от американских военных.