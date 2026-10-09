Казнь стрелка с базы Форт-Худ будут транслировать в США в прямом эфире

На минувшей неделе администрация президента США Дональда Трампа одобрила план казни Хасана. CBS обращает внимание, что хотя за казнями иногда наблюдают небольшие группы людей, включая репортеров и членов семей жертв, в новейшей истории США практически не было случаев, когда казнь была бы доступна широкой публике. Последняя публичная казнь в США состоялась произошла в 1936 г., когда Рейни Бетеа был повешен за изнасилование в Кентукки. По некоторым данным, на казни присутствовало около 20 000 человек.