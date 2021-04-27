Как стать одним из лидеров индустрии, бережно относясь к природе

В марте 2021 года ведущее предприятие деревообрабатывающей отрасли в России — компания Kastamonu — запустила третью производственную линию по выпуску ламината. Производство напольных покрытий — это отрасль промышленности, создающая большую нагрузку на природные ресурсы. Для нее нужно много воды и, конечно, дерева; неизбежно появление большого количества отходов. Казалось бы, компании отрасли должны быть далеки от понятия «экология», но крупнейший игрок на этом рынке (более 25 % российского рынка ламината — объем реализации в 2019 году, по оценке Abarus Market Research) Kastamonu смог сделать заботу об экологии не только приоритетом в своей работе, но и источником эффективности. Главный секрет экологичного производства, как свидетельствует опыт компании, — беречь природу выгодно. И то, что лидеры отрасли оказываются и лидерами в экологических инициативах, не совпадение. Ниже — несколько правил, которых придерживается компания.