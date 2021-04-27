Как стать одним из лидеров индустрии, бережно относясь к природе
В марте 2021 года ведущее предприятие деревообрабатывающей отрасли в России — компания Kastamonu — запустила третью производственную линию по выпуску ламината. Производство напольных покрытий — это отрасль промышленности, создающая большую нагрузку на природные ресурсы. Для нее нужно много воды и, конечно, дерева; неизбежно появление большого количества отходов. Казалось бы, компании отрасли должны быть далеки от понятия «экология», но крупнейший игрок на этом рынке (более 25 % российского рынка ламината — объем реализации в 2019 году, по оценке Abarus Market Research) Kastamonu смог сделать заботу об экологии не только приоритетом в своей работе, но и источником эффективности. Главный секрет экологичного производства, как свидетельствует опыт компании, — беречь природу выгодно. И то, что лидеры отрасли оказываются и лидерами в экологических инициативах, не совпадение. Ниже — несколько правил, которых придерживается компания.
Инвестировать в передовое оборудование
Компания Kastamonu работает в России с 2013 года, а завод в Елабуге (Татарстан) открыла в 2014 году. В марте 2021-го компания запустила новую производственную линию, чтобы нарастить выпуск продукции и расширить ассортимент.
Kastamonu инвестировала в оборудование: на заводе установили передовые технологичные станки, в том числе от немецкой компании HOMAG – одного из ведущих в мире производителей оснащения для мебельной промышленности. На новой линии Kastamonu будет выпускать ламинат наиболее востребованных классов износоустойчивости — от 31-го до самого высшего, 34-го, которого раньше в портфеле компании не было. Производство запустили всего за четыре месяца.
С новой производственной линией объем выпускаемого предприятием ламината вырос примерно на 10 млн квадратных метров в год — до 45 млн квадратных метров. По оценке Abarus Market Research, на компанию в 2019 году пришлось 25,1 % рынка ламината, новая линия только увеличит отрыв от конкурентов. Kastamonu производит также МДФ-панели для мебельных фасадов и настенных покрытий. Их выпуск сейчас составляет больше 1 млн кубометров в год.
Используемое на заводе оборудование экологично и практично: оно позволяет сократить до минимума объем отходов и затрачивать небольшое количество электричества и прочих ресурсов. Здесь конкурентоспособность и экологичность идут рука об руку. Передовое оборудование стоит и в лабораториях Kastamonu: предприятие следит за химическими свойствами сырья, за экологичностью и безопасностью готовой продукции.
Повторно использовать ресурсы
Экологичность и корпоративная социальная ответственность (КСО) не просто тренд, но и способ оптимизации расходов вкупе с минимизацией вреда природе. Kastamonu зарабатывает миллионы рублей каждый год за счет того, что не выбрасывает, а перерабатывает сотни тонн отходов: полиэтилена, пластика, бумаги и картона, а также лома черных и цветных металлов. Только в 2020 году на переработку отправились 700 тонн различных отходов. Но даже это мелочь по сравнению с экономией на повторном использовании древесных ресурсов. Производственные линии создают большое количество древесных отходов, но они не пропадают зря: значительную их часть Kastamonu использует в качестве топлива, вырабатывая тепло и электричество для своего завода. Объем использованной повторно древесины превышает 134 000 тонн в год.
А для производства продукции компания использует не просто древесину, а второсортную, или так называемую неделовую древесину. Это перестойные, спелые, буреломные или подлежащие санитарной рубке деревья, то есть те деревья, которые либо уже погибли, либо должны отправиться на лесопилку в соответствии с санитарными нормами. Кроме того, Kastamonu принимает отходы деревообработки от других заводов.
Компания проводит вторичную переработку и очистку сточных вод: для этого она установила очистные сооружения нового поколения, через которые прошли и очистились 44 000 кубометров сточных вод. За счет этого Kastamonu сэкономила на закупках воды для производственных нужд и снизила воздействие на экологию.
Минимизация воздействия на окружающую среду была ключевым принципом еще на стадии строительства завода, уверяет гендиректор «Kastamonu Россия» Али Кылыч. Сейчас предприятие стремится обеспечить максимально безотходное производство и полностью использовать поступающее на завод сырье, говорит он. Компания активно сокращает выбросы формальдегида и углекислого газа, применяет новые технологии для уменьшения углеродного следа.
Следовать международным нормам
Kastamonu использует опыт и экспертизу международных сертификационных и природоохранных организаций, с которыми выстраивает тесное сотрудничество. С одной стороны, это способствует поддержанию высокого уровня качества продукции и снижению воздействия производства на окружающую среду. С другой стороны, за счет международного партнерства получается участвовать в глобальных и местных экологических акциях, эффективно направлять ресурсы на поддержку экологии и применять передовые практики.
Для первой цели Kastamonu получила сертификат FSC Лесного попечительского совета. Это значит, что компания работает только с сертифицированными поставщиками сырья, которые отвечают требованиям совета и следуют принципам ответственного лесопользования. По состоянию на январь 2021 года в России по стандартам FSC были сертифицированы более 56 млн гектаров леса и более 1100 организаций отрасли. Компания регулярно проходит аудиты на соответствие производства российским и международным экологическим стандартам и от контрагентов требует того же. Если столь значимая для всей отрасли компания работает только с уважающими природу партнерами, то круг их будет постоянно расширяться, а забота об экологии станет обязательной практикой для всей индустрии.
Kastamonu вместе с партнерами проводит лесовосстановительные работы: за пять лет в Татарстане ее сотрудники высадили больше 5000 деревьев. Часть средств от продажи продукции компания направляет на восстановление природных ресурсов.
Поддерживать экологические инициативы
Kastamonu — давний партнер Всемирного фонда дикой природы (WWF). Несколько лет предприятие сотрудничает с ежегодной акцией «Час Земли», во время которой миллионы людей по всему миру выключают свет и электроприборы в знак солидарности в деле бережного отношения к природным ресурсам. В 2021 году компания в очередной раз стала партнером акции. В конце 2020 года Kastamonu поддержала экологическое движение «Круг жизни»: сдала более 600 кг вторсырья и выделила средства на высадку саженцев в Зеленом сквере в Елабуге.
В том же году Kastamonu за усилия по сохранению экологии и улучшению окружающей среды получила награду Sustainable Business Awards 2020 — одну из самых авторитетных в области устойчивого развития.
Kastamonu, по собственным аналитическим данным, занимает четвертое место в Европе и шестое место в мире среди предприятий деревообрабатывающей отрасли. Продукцию с завода в Елабуге сейчас поставляют в 27 стран Европы, Азии и Латинской Америки. Всего этого компания достигла не вопреки, а благодаря трепетному отношению к природе, доказывая, что промышленность и экологию нельзя противопоставлять.