Чрезвычайный шанс
Медиахолдинг MAER объяснил высокую востребованность охватных рекламных инструментов среди российских социальных сетей.
Из-за блокировки зарубежных соцсетей россияне вынуждены активно присматриваться к отечественным аналогам. В апрельский список российских приложений, составленный Минцифры, наряду с популярными соцсетями и мессенджерами вошли и малоизвестные. Вместо зарубежных (в возрастной категории 12+) Минцифры рекомендует отечественные «ВКонтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee. Вместо Zoom — EYEVOX, «Сферум», «Видеозвонки mail.ru», «Видеозвонки VK Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, IVA AVES S, IVA LARGO, «Вега-Ирида», Vinteo (у всех возрастная категория 6+).
В марте текущего года в лидеры по скачиванию мобильных приложений вырвались сразу несколько отечественных разработок. Среди них — приложение TenChat, представленное в 2021 году как альтернатива заблокированной в России соцсети профессиональных контактов LinkedIn (12+). Позднее позиционирование TenChat расширилось: сейчас это социальная сеть для активных людей России, количество зарегистрированных пользователей которой стремится к миллиону. Только за март динамика прироста пользователей составила 530%. На популярности TenChat сказалась хорошая база: приложение изначально было создано как официальный мессенджер «Всероссийского бизнес центра» — финансового маркетплейса для предпринимателей.
Обострившаяся конкуренция на рынке заставляет большинство российских соцсетей инвестировать в рекламу. Конкурировать приходится не только друг с другом, но и с желанием россиян вернуться в привычные иностранные соцсети: по данным data.ai, в марте 2022 года VPN-сервисы возглавили рейтинги самых скачиваемых приложений и до сих пор сохраняют высокие позиции.
Такие данные могут говорить об устойчивой тенденции: наши соотечественники подыскивают себе в Сети новые коммуникационные каналы с оглядкой на запрещенные. Для отечественных разработчиков это означает, что быстрорастущей аудитории российских соцсетей нужно как можно быстрее представить товар лицом: простое клиентское любопытство не должно превратиться в разочарование.
Это требование актуально и для бизнес-платформ, проводящих полноценное импортозамещение. К примеру, TenChat сегодня — это мини-аппы, формирующие архитектуру TenChat как супераппа. Пожалуй, самыми полезными среди них оказались сервисы «Связи», «Проверка компаний», «Торги по банкротству» и «Госзакупки».
Кстати, создатели TenChat изначально планировали активный запуск сервиса на июнь, но были вынуждены ускорить работу из-за изменения конъюнктуры рынка. Для увеличения знания о бренде кампания проводится в наружной рекламе. Этот коммуникационный канал выбран по нескольким критериям. Благодаря широкому охвату и частоте контакта, он помогает интернет-брендам эффективно находить инкрементальную аудиторию за пределами интернета. А самый высокий в отрасли уровень атрибуции делает бренд максимально запоминающимся.
Виталий Мишин, директор по маркетингу TenChat:
«С помощью TenChat люди заводят новые связи по всей стране, заключают миллиардные сделки, находят партнеров или работодателей. Мы даем шанс заявить о себе вне зависимости от города, возраста или опыта. Сейчас мы быстро растем, и наша главная цель — объединить активных людей всей России на одной платформе. Поэтому мы выбрали MAER — оператора уникальной федеральной сети крупноформатных экранов: то, что нужно, когда задача — охватить города-миллионники и громко заявить о себе на всю страну».
Владелец и СЕО медиахолдинга MAER Константин Майор в своем Telegramm-канале объяснил востребованность цифровой наружной рекламы у российских соцсетей:
«Тренд «Сделано в России» будет только нарастать. Вместе с ним и потребность в продвижении новых брендов. Нашим клиентам — новым и старым — мы всегда готовы предложить классические преимущества крупноформатных медиафасадов и наши цифровые технологии. Наши экраны, как часть кроссмедийной коммуникации, выступают в роли прайма и подготавливают потребителя к реакции в онлайн-среде. Отсюда высокая востребованность нашего коммуникационного канала у клиентов в столь интересный период жизни нашей страны».