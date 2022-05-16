Чрезвычайный шанс

«С помощью TenChat люди заводят новые связи по всей стране, заключают миллиардные сделки, находят партнеров или работодателей. Мы даем шанс заявить о себе вне зависимости от города, возраста или опыта. Сейчас мы быстро растем, и наша главная цель — объединить активных людей всей России на одной платформе. Поэтому мы выбрали MAER — оператора уникальной федеральной сети крупноформатных экранов: то, что нужно, когда задача — охватить города-миллионники и громко заявить о себе на всю страну».