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Чрезвычайный шанс

Медиахолдинг MAER объяснил высокую востребованность охватных рекламных инструментов среди российских социальных сетей.

Из-за блокировки зарубежных соцсетей россияне вынуждены активно присматриваться к отечественным аналогам. В апрельский список российских приложений, составленный Минцифры, наряду с популярными соцсетями и мессенджерами вошли и малоизвестные. Вместо зарубежных (в возрастной категории 12+) Минцифры рекомендует отечественные «ВКонтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee. Вместо Zoom — EYEVOX, «Сферум», «Видеозвонки mail.ru», «Видеозвонки VK Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, IVA AVES S, IVA LARGO, «Вега-Ирида», Vinteo (у всех возрастная категория 6+).

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В марте 2022 года TenChat вошел в топ-10 наиболее скачиваемых в России соцсетей на платформе iOS, обогнав приложения «ВКонтакте» и WhatsApp (6+), но пропустив вперед мессенджер Telegram. Большой популярностью также пользуются приложения ЯRUS и NOW (12+).

В марте текущего года в лидеры по скачиванию мобильных приложений вырвались сразу несколько отечественных разработок. Среди них — приложение TenChat, представленное в 2021 году как альтернатива заблокированной в России соцсети профессиональных контактов LinkedIn (12+). Позднее позиционирование TenChat расширилось: сейчас это социальная сеть для активных людей России, количество зарегистрированных пользователей которой стремится к миллиону. Только за март динамика прироста пользователей составила 530%. На популярности TenChat сказалась хорошая база: приложение изначально было создано как официальный мессенджер «Всероссийского бизнес центра» — финансового маркетплейса для предпринимателей.

Обострившаяся конкуренция на рынке заставляет большинство российских соцсетей инвестировать в рекламу. Конкурировать приходится не только друг с другом, но и с желанием россиян вернуться в привычные иностранные соцсети: по данным data.ai, в марте 2022 года VPN-сервисы возглавили рейтинги самых скачиваемых приложений и до сих пор сохраняют высокие позиции.

Такие данные могут говорить об устойчивой тенденции: наши соотечественники подыскивают себе в Сети новые коммуникационные каналы с оглядкой на запрещенные. Для отечественных разработчиков это означает, что быстрорастущей аудитории российских соцсетей нужно как можно быстрее представить товар лицом: простое клиентское любопытство не должно превратиться в разочарование.

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Это требование актуально и для бизнес-платформ, проводящих полноценное импортозамещение. К примеру, TenChat сегодня — это мини-аппы, формирующие архитектуру TenChat как супераппа. Пожалуй, самыми полезными среди них оказались сервисы «Связи», «Проверка компаний», «Торги по банкротству» и «Госзакупки».

Кстати, создатели TenChat изначально планировали активный запуск сервиса на июнь, но были вынуждены ускорить работу из-за изменения конъюнктуры рынка. Для увеличения знания о бренде кампания проводится в наружной рекламе. Этот коммуникационный канал выбран по нескольким критериям. Благодаря широкому охвату и частоте контакта, он помогает интернет-брендам эффективно находить инкрементальную аудиторию за пределами интернета. А самый высокий в отрасли уровень атрибуции делает бренд максимально запоминающимся.  

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В апреле и мае текущего года рекламная кампания TenChat в наружной рекламе была проведена медиахолдингом MAER. За одну кампанию она охватила 12 млн человек. Фразу «TenChat — больше, чем соцсеть!» на крупноформатных рекламных экранах увидели жители Москвы и Московской области, Волгограда, Самары, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Челябинская, Тюмени и Новосибирска.

Виталий Мишин, директор по маркетингу TenChat:

«С помощью TenChat люди заводят новые связи по всей стране, заключают миллиардные сделки, находят партнеров или работодателей. Мы даем шанс заявить о себе вне зависимости от города, возраста или опыта. Сейчас мы быстро растем, и наша главная цель — объединить активных людей всей России на одной платформе. Поэтому мы выбрали MAER — оператора уникальной федеральной сети крупноформатных экранов: то, что нужно, когда задача — охватить города-миллионники и громко заявить о себе на всю страну».

Владелец и СЕО медиахолдинга MAER Константин Майор в своем Telegramm-канале объяснил востребованность цифровой наружной рекламы у российских соцсетей:

«Тренд «Сделано в России» будет только нарастать. Вместе с ним и потребность в продвижении новых брендов. Нашим клиентам — новым и старым — мы всегда готовы предложить классические преимущества крупноформатных медиафасадов и наши цифровые технологии. Наши экраны, как часть кроссмедийной коммуникации, выступают в роли прайма и подготавливают потребителя к реакции в онлайн-среде. Отсюда высокая востребованность нашего коммуникационного канала у клиентов в столь интересный период жизни нашей страны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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