Как восстановиться от экономического шока

Сегодня многие эксперты отмечают, что российская экономика оказалась в целом достаточно устойчивой к вызовам. Так, Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по ВВП России: спад ожидается только на 2,9 %. Прогноз МВФ практически совпадает с российским: снижение на немногим более 3 % (в то время, как раньше организация прогнозировала падение на 8,5 %). В 2023 году спад экономики будет еще меньше ‒ 0,8 %, а в 2024‒2025 гг. ВВП будет вообще демонстрировать положительную динамику ‒ на 2,6 % в год.