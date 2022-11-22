Как восстановиться от экономического шока
Сегодня многие эксперты отмечают, что российская экономика оказалась в целом достаточно устойчивой к вызовам. Так, Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по ВВП России: спад ожидается только на 2,9 %. Прогноз МВФ практически совпадает с российским: снижение на немногим более 3 % (в то время, как раньше организация прогнозировала падение на 8,5 %). В 2023 году спад экономики будет еще меньше ‒ 0,8 %, а в 2024‒2025 гг. ВВП будет вообще демонстрировать положительную динамику ‒ на 2,6 % в год.
The Economist неоднократно констатировал, что российская экономика укрепляется, несмотря на геополитический шторм. По данным одного крупного иностранного банка, индикатор текущей активности в России немного выше, чем в крупных европейских странах. По оценкам Bloomberg (4+), значительные улучшения показателей связаны с более сильными цифрами последних месяцев по промышленному производству и другим индикаторам деловой активности.
В то же время, вызовы и ряд негативных трендов продолжают прослеживаться и многие российские компании находятся в поисках оптимального выхода из кризиса. Как эффективно адаптироваться к новой реальности, а также какие решения помогут выжить бизнесу в кризис, эксперты обсудили на сессии «Бизнес в ресурсе: стратегии компаний в новой реальности», организованной совместно «Ведомостями» (16+) и «Федеральным центром компетенций» – ведущей российской компанией в сегментах управленческого и производственного консалтинга.
Реакция на форс-мажор
Первая волна санкций и логистических ограничений весной первично ввела компании в состояние шока. Но это стало для многих предпринимателей стимулом к мобилизации внутренних ресурсов: оптимизации процессов, диверсификации рынков, продуктов, сокращению затрат. А какие-то компании даже переформатировали и перезапустили бизнес.
«Текущий кризис мы встретили в хорошем финансовом состоянии. Но его особенностью стала сильная волатильность рынков, резко выросли цены на сырье. В итоге пострадал экспорт, к августу мы потеряли 50 % из-за логистики, сильного рубля и проблем в банковской сфере. До этого наша доля на европейском рынке битумных материалов составляла 18 %. Сейчас вынужденно проводим оптимизацию персонала, работавшего на экспортных направлениях, будем перемещать его в другие подразделения компании. Активно набираем руководителей и ИТ-специалистов. Из новых направлений ‒ мы начали заходить на новые рынки, в частности, древесины, планируем покупать ряд игроков в этой отрасли», ‒ комментирует Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь».
Павел Моряков, гендиректор ГК «Москабельмет», рассказал, что для системообразующих предприятий сразу были выгодные условия фондирования ‒ условия порядка 0,5 % от ключевой ставки, что позволило многим компаниям держаться на плаву. По его словам, сейчас нужно искать новые рынки, так как экспортная составляющая просела у большинства бизнесов. «Этот кризис надолго, но мы были к нему готовы, сейчас у нас остаются рынки СНГ и внутренний рынок», ‒ подытожил эксперт.
«Вкусно и точка» (бывший «МакДоналдс») ‒ показательный пример переформатирования бизнеса в новой реальности. Олег Пароев, генеральный директор компании, рассказал о важности сохранения персонала в такие стрессовые моменты. «Мы ответственно подходили к бизнесу, продолжали платить зарплату, несмотря на простои, ‒ комментирует он. ‒ Это позволило сохранить команду». Затем в очень короткий срок, буквально за 3 недели, мы смогли перезапустить бизнес, хотя головная компания наложила на нашу деятельность огромное количество ограничений». «Мы перебрали 400 наименований, цветовую гамму, концепцию, чтобы сохранить ценности, миссию, корпоративную культуру и донести их до наших потребителей, ‒ делится подробностями Олег Пароев. ‒ Мы пересобрали всю цепочку поставок». По его словам, большую поддержку компании создали госорганы в части перерегистрации юрлиц, получения различных необходимых документов, а также помощь в логистике.
Спрос на помощь
Одно из направлений, с которым работают эксперты ФЦК, ‒ гибкое и эффективное управление запасами, и данный подход оказался очень востребованным в сфере консалтинговых услуг. Речь идет об осознанном отказе от политики заполняемости впрок в пользу формирования запасов под потребности заказчиков.
«Управление запасами ‒ лишь часть философии бережливого производства и технологии Lean, которые помогают и технически справиться со стрессом, и по-человечески», ‒ комментирует Николай Соломон, генеральный директор ФЦК. По его словам, эти технологии ‒ это «легкий поворот руки для того, чтобы вы могли сталкиваться в любой момент и с любым кризисом и могли эффективно управлять предприятием. Любой кризис ‒ это проверка на прочность в данный момент, в каком состоянии ваша компания подошла к этому кризису».
«Перед нами всеми стоит вызов: как нашей экономике стать более эффективной и более конкурентоспособной, ‒ продолжает эксперт. В нацпроекте “Производительность труда” более 4 тыс. компаний. Коэффициент использования оборудования около 50 %. Это как раз показатель того, сколько наша экономика может зарабатывать».
Александр Молодцов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ, считает, что согласно экономическим показателям, российский бизнес пережил стресс, у многих был и есть запас прочности. Теперь важно перестроить бизнес-процессы максимально эффективным образом и применять технологии бережливого производства, это стало в текущих условиях жизненной необходимостью. «Нужно максимально использовать ресурсы», ‒ подчеркивает он. Далее будет происходить тиражирование культуры и должна быть некая норма, которую бизнес будет тиражировать сам, считает эксперт.
Перспективы и точки роста
Сейчас стало понятно, что российская экономика устояла. Предприниматели смогли переосмыслить новые реалии и адаптироваться под них. Во многих случаях именно внутренние ресурсы помогают оперативно отреагировать на экстренную ситуацию, переналадить производство и развиваться.
По словам Олега Пароева, компания планирует вырасти до 1000 предприятий в ближайшие 3 года. Также важно наладить цепочки поставок, поэтому «Вкусно и точка» покупает ряд компаний, задействованных в логистике (логистический провайдер, производитель упаковки), которые позволят сохранить стабильность бизнеса. Также компания готова инвестировать в создание производства.
«Мы приняли решение в Казахстане построить два предприятия: завод по производству теплоизоляции на основе экструзионного пенополистирола в 2023 году и по производству каменной ваты в 2024 году. Также смотрим в сторону Узбекистана», ‒ делится планами по экспансии на внешние страны Сергей Колесников. Кроме того, компания инвестирует в новые продукты и в переработку. Сходные планы и у «Москабельмета»: инвестиции, развитие производства на внутреннем рынке, новые устойчивые логистические цепочки.
По мнению Николая Соломона, российские компании, сконцентрированные на повышении собственной эффективности и способные принимать гибкие решения, смогут быть конкурентоспособными на внешних рынках и показать качественные изменения, несмотря на все сложности.
Также, как мы видим по опыту российских компаний, крайне важна для восстановления и развития бизнеса поддержка государства. «Системное выстраивание работы по пересобиранию новых логистических цепочек, по перераспределению продуктового сбыта, по параллельному импорту ‒ это то, где на системном государственном уровне требуется очень большая помощь», ‒ добавил Николай Соломон.