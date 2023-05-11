«Зеленые» инициативы от Григория Шифрина за границами О3-Коутингс
С развитием технологий растет и влияние человека на экологию, к сожалению, не всегда положительное. Вследствие человеческой деятельности ежедневно в атмосферу выделяются парниковые газы, в том числе углерод. Это и есть так называемый «углеродный след». Два его основных источника – энергетика и сельское хозяйство. В первом случае выброс происходит за счет сжигания ископаемого топлива, во втором он связан с особенностью пищеварения животных, а также с вырубкой лесов под пастбища.
Григорий Шифрин, Генеральный директор Компании О3 – разработчика и производителя инновационных индустриальных лакокрасочных материалов для антикоррозионной и огнезащиты, часто говорит о важности развития и масштабирования проектов, которые гарантировано убирают источник парниковых газов. Здесь на помощь приходят климатические проекты, которые препятствуют глобальному потеплению, сокращая количество парниковых газов в атмосфере, в первую очередь, как раз СО2. Климатические проекты — это генерирующие объекты, функционирующие за счет возобновляемых источников, таких как энергии солнца, ветра, воды, биогаза, биомассы, лесоклиматические проекты, направленные на защиту леса от пожаров и лесоразведение.
Еще в феврале 2020 года, Григорий Шифрин писал в своем блоге на vc.ru о прогнозах по развитию в России тренда на экологическое производство. В частности в одной из статей на эту тему, он говорит: ««Зеленый» тренд охватывает всех участников производственного цикла. Забота о природе и снижение негативного влияния на окружающую среду — главная тенденция, которая будет востребована в ближайшие десятилетия. И она является безусловным драйвером развития и внедрения не только новых технологий, но и бизнес-процессов в компаниях.»
Существует два типа углеродных рынков: регулируемый и добровольный. Регулируемые, как видно из названия, регулируется Правительством. Это торговля квотами на выбросы и их производными финансовыми инструментами. Добровольные углеродные рынки предоставляют компаниям инструмент для компенсации выбросов за счет покупки углеродных кредитов. Такой рынок — это площадка, где частные лица, корпорации и другие субъекты выпускают, покупают и продают углеродные кредиты. Одна такая единица — это одна тонна сокращения или удаления выбросов парниковых газов. Торговля углеродными кредитами на добровольном рынке идет вне регулируемых или обязательных инструментов ценообразования на выбросы углерода. Схема примерно такова: разработка проекта, его верификация, затем реализация и покупка углеродных единиц.
Разработчиками проектов, связанных с предотвращением выбросов ПГ или удалением СО2 из атмосферы, могут быть государственные или частные компании, некоммерческие организации, местные органы самоуправления и правительства стран. Все, кому небезразличны сохранность и защита экологии.
Покупатели в основном, это организации, которые взяли на себя обязательства компенсировать выбросы парниковых газов. В большинстве случаев, это делается в целях исполнения стратегии корпоративной социальной ответственности, для улучшения имиджа компании и получения финансовых преференций.
Российский добровольный углеродный рынок, вслед за мировым, только начинает развиваться. В 2022 году в России законодательно утверждены правила создания и ведения реестра углеродных единиц, правила проведения операций с углеродными единицами, критерии климатических проектов и правила их верификации.
Григорий Шифрин решил действовать раньше, чем российский рынок начал втягиваться в экологический тренд устойчивого развития — он, вместе с единомышленниками, принял участие в создании компании Салпама, цель которой — консультации российских предприятий по снижению выброса и оказание услуги по расчету углеродного следа. Еще компания Салпама разработала свой стандарт, устанавливающий набор требований к качеству системы отслеживания поглощения и сокращения выбросов углерода в соответствии с лучшими международными практиками. Система сертификации Салпама объединяет климатические проекты: от производства зелёной энергии до поглощения СО2.
Салпама Григория Шифрина активно развивается, например, уже в 2022 году Реестр климатических проектов компании пополнился новыми проектами, такими как:
● Солнечная Электростанция и Биогазовая станция Лучки в Белгородской области.
● Три малых гидроэлектростанции: «Каллиокоски», «Ляскеля» и «Рюмякоски», расположенные в Республике Карелия.
Одним из первых клиентов Салпама стала Компания О3, которая в 2022 году в соответствии со своей стратегией долгосрочного развития активно продолжила развитие «зеленых» инициатив — прошла в Салпама экологический аудит и приобрела сертификат Зеленой энергии по двум сферам охвата Scope 1 (прямые выбросы парниковых газов) и Scope 2 (косвенные энергетические выбросы парниковых газов). Это позволило Компании О3 нивелировать свой углеродный след.
Это не первая «зеленая» инициатива Григория Шифрина. Уже с 2021 года все архитектурные покрытия от О3-Коутингс под брендами ТРИОПРО™ и М2 выпускаются в таре из переработанного пластика ведущего мирового производителя Jokey. Коллаборация Компании О3, Jokey и «СИБУР ПолиЛаб» позволила разработать действительно зеленое решение — упаковку, которая произведена с применением PCR-сырья, и в дальнейшем может быть повторно переработана. Это важный шаг для решения проблемы пластиковых отходов в стране и первая подобная практика в России.
Григорий Шифрин считает, что сейчас в России многие бизнесы игнорируют тренд на устойчивое развитие, концентрируются на сиюминутной выгоде, предпочитают не вкладываться в долгосрочные инициативы. Их можно понять — ситуация очень быстро меняется. Стремление следовать повестке — это не только потраченное время, но и средства. Если принципы устойчивого развития будут заложены в модели оценки бизнеса, кредитные организации начнут применять эти критерии к заемщикам, тогда у ESG- компаний появиться реальное преимущество. И процесс пойдет.