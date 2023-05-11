«Зеленые» инициативы от Григория Шифрина за границами О3-Коутингс

Еще в феврале 2020 года, Григорий Шифрин писал в своем блоге на vc.ru о прогнозах по развитию в России тренда на экологическое производство. В частности в одной из статей на эту тему, он говорит: ««Зеленый» тренд охватывает всех участников производственного цикла. Забота о природе и снижение негативного влияния на окружающую среду — главная тенденция, которая будет востребована в ближайшие десятилетия. И она является безусловным драйвером развития и внедрения не только новых технологий, но и бизнес-процессов в компаниях.»